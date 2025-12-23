Нов общински съветник положи клетва в Общински съвет - Добричка

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
БТА, Петър Иванов положи клетва за общински съветник в Общински съвет - Добричка, снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Добрич,  
23.12.2025 10:33
 (БТА)
Нов общински съветник встъпи в длъжност в началото на днешното заседание на Общинския съвет в Добричка. Клетва положи Петър Русев Иванов от местната коалиция „БСП за България"/Земеделски народен съюз, който зае мястото на Борислав Маринов Борисов.

Промяната е в изпълнение на решение на Общинската избирателна комисия – Добричка (ОИК), взето поради установена несъвместимост. В края на ноември Борисов е сключил трудов договор с Община Добричка за длъжността „домакин“ в общинската администрация. Това обстоятелство води до несъвместимост между заеманата по трудово правоотношение длъжност и мандата му на общински съветник. В ОИК са представени необходимите документи, включително трудов договор и електронен запис за регистрирано трудово правоотношение.

Следващият кандидат в листата на коалицията – Елена Статева Друмева, е отказала да заеме мястото с писмено заявление. Поради това мандатът е предоставен на следващия кандидат – Петър Русев Иванов.

Днес Иванов положи клетва и подписа клетвения лист, с което официално встъпи в правомощията си като общински съветник в Общинския съвет – Добричка.

