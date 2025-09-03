Китай ще демонстрира въоръжението си на голям военен парад в Пекин

Китайски балистични ракети, изтребители и друго въоръжение ще бъдат показани днес на големия военен парад в Пекин, предаде Асошиейтед прес.

Войските ще маршируват в плътен строй пред президента Си Цзинпин, който оглавява управляващата от десетилетия Китайска комунистическа партия и ръководи армията като председател на Централната военна комисия на страната.

По време на събитието, което се провежда по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, Си Цзинпин ще произнесе реч. Сред публиката ще бъдат над 20 чуждестранни лидери на страни, които се опитват да подобрят или да поддържат близки отношения с Пекин.

Голяма част от въоръжението и военното оборудване, което ще бъде показано на парада, се излага за първи път пред публика, съобщиха китайските власти. То включва стратегически оръжия с наземно, морско и въздушно базиране, модерно оборудване за прецизна война и дронове. Военни самолети и хеликоптери ще летят във формации в небето над Пекин.

Това е първият голям военен парад в Китай от 2019 г. насам, когато с подобно събитие бе отбелязана 70-годишнината от създаването на комунистически Китай. Тази година се отбелязва 80-годишнината от края на Втората световна война - конфликт, който опустоши азиатската страна.

Парадът има за цел да внуши гордост на китайския народ и да го увери, че страната е достатъчно силна, за да отблъсне всяка атака, отбелязва АП. Но нарастващата военна мощ на Китай засяга и азиатските му съседи и САЩ.

Държавните ръководители на САЩ, западноевропейските страни, Япония, Индия и Южна Корея няма да присъстват на събитието.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун обаче осъществи едно от редките си пътувания в чужбина, за да присъства на парада. Към него ще се присъединят руският президент Владимир Путин и иранският държавен глава Масуд Пезешкиан, както и лидерите на около 20 други страни от Югоизточна и Южна Азия и от Африка.

Събитието е строго планирано и контролирано и няма да бъде като парадите, по време на които тълпи от хора се струпват по улиците, за да гледат, отбеляза АП.

В Пекин вече са инсталирани бариери, които ще държат обществеността на една пресечка разстояние, а търговските сгради по маршрута на парада са изпразнени и ще останат затворени до приключване на събитието. За повечето китайци единственият начин да гледат парада е по телевизията.