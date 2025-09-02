Подробно търсене

Севернокорейският лидер е придружаван от дъщеря си в Китай, обяви южнокорейското разузнаване

Иво Тасев
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун слиза от влака си на гара в китайската столица Пекин днес. Снимка: Синхуа чрез АП/Pang Xinglei
Пекин/Сеул/Пхенян,  
02.09.2025 15:51
 (БТА)

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е придружаван от дъщеря си Джу Е по време на посещението си в Китай, обяви южнокорейската национална новинарска агенция Йонхап, позовавайки се на данни на разузнаването.

Националната разузнавателна служба на Южна Корея е установила това броени часове след като Ким пристигна в китайската столица Пекин в брониран влак, за да присъства на утрешния военен парад по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

Ройтерс отбелязва, че Ким е водил дъщеря си и на други значими военни и обществени прояви, подхранвайки прогнозите, че именно тя ще го наследи на лидерската позиция.

Междувременно севернокорейската държавна информационна агенция КЦТА официално потвърди, че държавният ръководител е пристигнал в Пекин и се е срещнал с китайския външен министър Ван И. Агенцията се позова на Министерството на външните работи на КНДР.

Ким благодари на китайския президент Си Цзинпин за гостоприемството, отбелязва КЦТА.

Лидерът на КНДР ще присъства на утрешния парад редом до президентите на Китай - Си, и на Русия - Владимир Путин, като по този начин трите държави ще демонстрират единството си срещу САЩ, посочва Асошиейтед прес.

/НС/

Свързани новини

02.09.2025 11:12

Възможна среща между Путин и Ким Чен-ун може да бъде уговорена след пристигането на севернокорейския лидер в Пекин, заяви Кремъл

Делегациите на Русия и Северна Корея могат да обсъдят възможна среща между руския президент Владимир Путин и Ким Чен-ун, след като севернокорейският лидер пристигне тази вечер в Пекин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. "Работата е там, че Ким Чен-ун пристига в Пекин едва тази вечер. И едва след като пристигне ще има възможност да се обсъди възможна среща между лидерите непосредствено с делегацията му с отчитане на графиците", посочи Песков.
02.09.2025 10:32

Около 2000 севернокорейски войници са загинали в руско-украинския конфликт, според данни на южнокорейското разузнаване

Около 2000 севернокорейски войници са били убити в руско-украинския конфликт, заяви южнокорейският депутат И Сон-куон, цитирайки данни на южнокорейската национална разузнавателна служба, предаде Франс прес. През април разузнаването "оценяваше броя
02.09.2025 03:53

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристигна в Китай с влак, съобщиха държавните медии на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун прекоси границата с Китай със специалния си влак рано тази сутрин, за да присъства на честването на официалната капитулация на Япония във Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирайки севернокорейските държавни медии.

