Подробно търсене

Възможна среща между Путин и Ким Чен-ун може да бъде уговорена след пристигането на севернокорейския лидер в Пекин, заяви Кремъл

Алексей Маргоевски
Възможна среща между Путин и Ким Чен-ун може да бъде уговорена след пристигането на севернокорейския лидер в Пекин, заяви Кремъл
Възможна среща между Путин и Ким Чен-ун може да бъде уговорена след пристигането на севернокорейския лидер в Пекин, заяви Кремъл
Руският президент Владимир Путин и севернокорейският лиде Ким Чен-ун на церемонията по подписване на Договор за взаимна отбрана в Пхенян, 19 юни 2024 г. Снимка: Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Пекин,  
02.09.2025 11:12
 (БТА)

Делегациите на Русия и Северна Корея могат да обсъдят възможна среща между руския президент Владимир Путин и Ким Чен-ун, след като севернокорейският лидер пристигне тази вечер в Пекин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. 

"Работата е там, че Ким Чен-ун пристига в Пекин едва тази вечер. И едва след като пристигне ще има възможност да се обсъди възможна среща между лидерите непосредствено с делегацията му с отчитане на графиците", посочи Песков.

По-рано съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков каза, че възможността за среща на лидерите на Русия и Северна Корея се разглежда.
   

/БЗ/

Свързани новини

02.09.2025 10:29

Руският президент изрази готовност да поддържа стратегическа координация с Пекин

Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин се разходиха в резиденцията на китайския лидер Чжуннахай, предаде ТАСС, като цитира свой кореспондент на място. Двамата бяха придружавани от преводачи, от руския министър на
02.09.2025 07:56

Започна двустранната среща на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин

Руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин започнаха днес руско-китайски преговори в Пекин, предадоха ТАСС и китайската новинарска агенция Синхуа.Срещата се провежда в кулоарите на мероприятията в Китай по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.
02.09.2025 03:53

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристигна в Китай с влак, съобщиха държавните медии на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун прекоси границата с Китай със специалния си влак рано тази сутрин, за да присъства на честването на официалната капитулация на Япония във Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирайки севернокорейските държавни медии.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:29 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация