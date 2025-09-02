Подробно търсене
Започна двустранната среща на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин

Божидар Захариев
Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин, 2 септември 2025 г. - снимка: Sergei Bobylev, Sputnik чрез AP
Пекин,  
02.09.2025 07:56
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин започнаха днес руско-китайски преговори в Пекин, предадоха ТАСС и китайската новинарска агенция Синхуа.

Срещата се провежда в кулоарите на мероприятията в Китай по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Всеобхватното стратегическо партньорство на Китай и Русия стана образец на приятелски междудържавни отношения, каза Си Цзинпин на срещата си с Владимир Путин в Дома на народните събрания в Пекин.

"Китайско-руските отношения издържаха изпитанието на международната конюнктура и служат за образец на междудържавни отношения на вечно добросъседство, приятелство, всеобхватно стратегическо взаимодействие, взаимноизгодно сътрудничество и взаимна печалба", подчерта китайският лидер.

Си Цзинпин отбеляза, че под стратегическото ръководство на високо ниво Пекин и Москва развиват сътрудничеството си "в духа на първоначалните цели" и че китайско-руското партньорство дава плодотворни резултати.

Владимир Путин заяви, че руските делегации винаги се радват на топъл прием в Китай. Руският лидер изтъкна, че тези тесни контакти са отражение на дълбочината на стратегическото партньорство между двете страни.

"Скъпи приятелю", обърна се Путин към Си, "и аз, и цялата руска делегация сме радостни от новата среща с нашите китайски приятели и колеги. Благодаря за топлия прием, оказан на цялата наша делегация", каза руският президент.

Путин отбеляза, че в прояви на тесните контакти са се превърнали "вашето посещение в Русия през май и съвместното участие в празненствата по случай 80-годишнината от победата във Великата отечествена война".

Китай е готов заедно с Русия да работи за създаването на по-справедливо световно устройство, каза Си Цзинпин на срещата с Путин.

"Готови сме заедно с вас да се поддържаме един друг в националното развитие и процъфтяване, без колебания да защитаваме международната справедливост и равенство, да работи за създаването на по-справедлива и рационална система за глобално управление", посочи китайският лидер.

На срещата с Путин, Си Цзинпин заяви също, че Русия и Китай са основните победители във Втората световна война.

Малко по-рано днес Путин и Си взеха участие в тристранна среща Русия-Китай-Монголия.

Владимир Путин е на четиридневно посещение в Китай. На 31 август и вчера той взе участие в срещата на Шанхайската организация за сътрудничество. Днес се среща с китайския лидер Си Цзинпин, а утре ще присъства на военен парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

/БЗ/

