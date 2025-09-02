АФП: На какво трябва да се обърне внимание по време на парада в Пекин утре

Китай организира утре огромен военен парад в Пекин, за да отбележи 80-ата годишнина от поражението на Япония и края на Втората световна война. На какво трябва да се обърне внимание по време на този парад? Франс прес дава отговори на този въпрос.

Ким преди всичко

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще привлече всички погледи сред множеството от 25 държавни и правителствени лидери, поканени да присъстват на парада редом до китайския ръководител Си Цзинпин. Сред тези лидери са и руският президент Владимир Путин и колегата му от Беларус Александър Лукашенко, както и президентът на Иран Масуд Пезешкиан.

За Ким това е едно от редките му пътувания зад граница от идването му на власт в края на 2011 г. Допреди първия президентски мандат на Доналд Тръмп Ким беше третиран до голяма степен от Запада като лидер, с когото хората не трябва да се срещат.

Сега гостуването му за парада в Пекин ще бъде и първият път, в който Ким се появява на публично място, заобиколен от известен брой чуждестранни лидери.

Всички погледи ще бъдат вперени в това колко близко Ким ще бъде на почетната трибуна до ръководителите на Китай и на Русия и какво ще си говори с тях.

Нито един западен лидер от първостепенен план няма да присъства на парада утре. Премиерът на Словакия Роберт Фицо ще бъде единственият правителствен ръководител на страна членка от ЕС, който ще отиде там. На парада ще присъства и президентът на Сърбия Александър Вучич, който също е известен като приближен до Москва.

Вътрешни развития в Китайската комунистическа партия

Присъствието или отсъствието на някои високопоставени китайски представители на парада може да даде индикации за евентуално развитие във властта в Китай, съсредоточена в ръцете на Китайската комунистическа партия.

По време на предходния парад през 2015 г. Си Цзинпин сподели сцената с Ху Цзинтао, който беше негов предшественик. Но Ху до голяма степен изчезна от радарите след инцидент, заснет от камерите на медиите от целия свят през 2022 г., по време на който той беше принуден да напусне конгрес на Китайската комунистическа партия под погледа на Си.

От 2015 г. Си започна да консолидира властта си начело на партията, на армията и на страната, подчертава за Франс прес Джеймс Шар от Технологичния университет „Наняг“ в Сингапур. Много военни ръководители бяха отстранени от постовете им в рамките на голяма антикорупционна кампания.

Отсъствието на заместник-председателя на Централния военен комитет Хъ Вейдун, срещу когото се води разследване, може да означава, че той също е бил застигнат от кампанията, казва Шар, допълвайки, че може да се появят и предположения, че той дори може да не е жив.

Речта на Си

По време на парада с повишено внимание ще се следи и речта на Си Цзинпин и в частност дали той ще говори в нея за САЩ или за Тайван.

Си може да потвърди китайския принос към победата във Втората световна война с идеята, че и Китай - а не само САЩ – има правото да дефинира нормите на световното управление, казва Маргарет Пиърсън от Института „Брукингс“.

Нови ракети

Китай обеща да представи нови оръжия, произведени на национална територия и вкарани вече във въоръжение. Те ще бъдат анализирани през призмата на евентуален конфликт в Тихоокеанския регион.

Нова серия от противокорабни ракети, наречени „Ин Ли“ – в превод „Атаката на орела“ – би трябвало да бъдат представени на парада.

Бивши ветерани

Парадът ще постави на преден план ролята на Китайската комунистическа партия в победата на Япония, въпреки консенсусът на историците, приписващ основната заслуга на армията на Китайската република, контролирала по онова време голяма част от страната.

През 2015 г. Китайската комунистическа партия призна жертвите на републиканските войници, като покани някои техни ветерани на парада. Но тази година присъствието им може да бъде редуцирано, което да отразява развитието на националния наратив.

Участието в парада на други чужди сили, допринесли за победата срещу Япония, ще бъде също наблюдавано с внимание.

Китайски военни маршируваха по време на парада в Москва през май, с който Русия отбеляза края на Втората световна война.

Символи

По време на парада ще премине духов военен оркестър, в който ще има 80 духови инструмента, символизиращи годините, изминали от 1945 г., според информация на китайската държавна телевизия.

Ще има и още 14 оркестъра, символизиращи броя на годините на войната, според официална история на Китайската комунистическа партия, според която конфликтът в Китай започва през 1931 г.

Зрителите на площад „Тянанмън“ ще седят на зелени, червени и златисти столове, символизиращи земята, кръвта, проляна от народа, както и мира, пак според китайската телевизия. (БТА)

(Превод от френски: Габриела Големанска)