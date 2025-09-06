Ключови щрихи от активната дипломатическа седмица на словашкия премиер Роберт Фицо

Тази седмица беше изключително активна за словашкия премиер Роберт Фицо в дипломатическо отношение.

Във вторник (2 септември) Фицо пристигна на посещение в Китай, за да вземе участие в тържествата по случай края на Втората световна война и за да проведе няколко двустранни срещи.

"В Китай Роберт Фицо няма само да почете паметта на жертвите на военния конфликт, на Втората световна война, а също така ще използва визитата, за да потвърди съвместни икономически проекти и планове", гласеше изявление, публикувано на Фейсбук страницата на словашкия лидер при пристигането му в Пекин.

Срещата с Путин и реакции към нея

Срещите на Фицо започнаха още в деня на пристигането му в Китай. Във вторник той се срещна с руския президент Владимир Путин.

На срещата със словашкия премиер, Путин каза, че Русия оценява независимата външна политика на словашкото правителство, се казва в материал на словашката новинарска агенция ТАСР.

Руският президент изрази също надежда, че търговското сътрудничество между Братислава и Москва ще продължи и занапред.

„Някои ваши компании продължават успешно да работят на руския пазар, което според мен е полезно за словашката икономика като цяло“, каза Путин на Фицо.

Двамата лидери разговаряха и за Украйна и изразиха позицията си, че тя не може да стане член на НАТО, отбелязва ТАСР.

„Отново подчертавам това, което говоря отначало: Украйна не може да стане член на НАТО. Това е моето окончателно решение. Когато става дума обаче за членството ѝ в Европейския съюз, ние сме готови да си сътрудничим с Украйна в тази област“, заяви Роберт Фицо.

„Никога не сме били против членството на Украйна в ЕС. Когато става дума за НАТО, това е друг въпрос, защото той касае дългосрочната сигурност на Русия“, каза Путин.

Словашката опозиция разкритикува срещата на Фицо с Путин. Опозиционни политици окачествиха срещата като срамна и като предателство по отношение на западните съюзници на Словакия. Опозицията заяви, че единственото, което е успял да постигне Фицо, е да влезе в услуга на руската пропаганда, се казва в информация на ТАСР.

„Фицо е решил да предаде Словакия на руските интереси. За трети път за изминалата година се среща с руския президент – повече пъти, отколкото с който и да било европейски лидер“, каза на пресконференция лидерът на основната опозиционна формация „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка.

Шимечка каза още, че смята, че Фицо не е бил упълномощаван по демократичен път да се превръща в слуга на руските интереси.

Лидерът на „Прогресивна Словакия“ заяви, че гражданите на Словакия не искат да изпадат в зависимост от Русия. Според Шимечка срещата на Фицо с Путин в Китай е послужило единствено на руската пропаганда.

Шимечка разкритикува Фицо, че в публичната част на разговора си с Путин нито веднъж не призова за слагане на край на войната в Украйна.

Видният представител на „Прогресивна Словакия“ и бивш външен министър Иван Корчок заяви, че Фицо се е държал раболепно на срещата си с Путин. Корчок окачестви като провокация факта, че Фицо се срещна с Путин само няколко дни преди планираната си среща с украинския президент Володимир Зеленски.

Депутатът от опозиционната партия „Свобода и солидарност“ Юрай Крупа обвини Фицо в държавна измяна, защото според него се е сдушил с чужда сила, която е неприятелски настроена към Словакия и към нейните партньори и съюзници.

„Роберт Фицо вместо да се среща с нашите партньори, с лидерите на ЕС, с които следва да обсъжда по-добри условия за Словакия, за да може словаците да живеят по-добре, посещава Китай, за да се кланя на разни подозрителни диктатори“, заяви на пресконференция председателят на парламентарната група на опозиционните фракции „Словакия“, „За хората“ и Християнски съюз Михал Шипош.

Словашкият премиер отново се срещна с руския лидер малко след като френският президент и германския канцлер се изказаха не особено ласкаво за Путин, пише във в. „Правда“ ръководителят на отдела за чуждестранни новини на словашкото издание Мирослав Чаплович. Еманюел Макрон го нарече „чудовище пред портите на Европа“, а Фридрих Мерц каза, че Путин вероятно е „най-лошият военнопрестъпник на нашето време“.

Въпреки това Фицо избра да разговаря с Владимир Путин за трети път от декември миналата година. Каква полза има за Словакия от тези срещи, за разлика от Русия, която може да демонстрира, че в ЕС, освен унгарския премиер Виктор Орбан, има още един лидер, който се отнася благосклонно към организатора на инвазията в Украйна?, пита риторично Чаплович.

Разбира се, всеки ще оценява и може да оценява посещението на премиера Роберт Фицо в Китай така, както иска, и най-вече – както му изнася. Всеки си има вкус, казва в коментар словашкият политически анализатор Юрай Храбко.

За някои това е голям успех, за други – нещо ужасно. Остава си обаче факт, че Фицо е твърде малък играч, че да може да окаже въздействие върху политическите дела на която и да било значителна политическа група или обединение от страни, смята Храбко.

Във вторник пресслужбата на словашкия президент Петер Пелегрини заяви, че държавният глава приветства всякакви дипломатически разговори на най-високо ниво, които могат да допринесат за възобновяване на диалога, а след това и за слагане на край на военния конфликт в Украйна, отбелязва ТАСР.

Президентът Пелегрини възприема „серията от срещи, в които участва председателят на правителството на Словашката република с Владимир Путин, с китайския президент Си Цзинпин и с украинския президент Володимир Зеленски“, като „опит за международен диалог, който в крайна сметка може да допринесе за това враждуващите страни да седнат на масата за преговори, за да сложат край на причиненото от войната страдание“, се казва в изявление на президентската пресслужба.

Неформален разговор с Лукашенко

В сряда (3 септември) Роберт Фицо проведе в Пекин неформална среща с беларуския президент Александър Лукашенко. На срещата е била обсъдена възможността Фицо да посети Беларус, предаде ТАСР, като се позова на беларуската новинарска агенция БелТА.

Двете страни се обединиха около идеята, че е нужно да се планира това посещение, на което биха били обсъдени потенциални сфери на сътрудничество между Словакия и Беларус, се казва в информация на БелТА.

Среща със сръбския президент Вучич

В сряда Роберт Фицо се срещна в Пекин и със сръбския президент Александър Вучич.

В социалната мрежа „Фейсбук“ Вучич окачестви срещата с Фицо като сърдечна и приятелска.

Вучич съобщи, че със словашкия премиер са разговаряли за политическата ситуация в Европа, за двустранното сътрудничество между Словакия и Сърбия, както и за регионалните предизвикателства.

„Говорихме за укрепване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, инфраструктурата и търговията, които отварят хоризонт за нови инвестиции и по-добро свързване на нашите икономики“, написа сръбският президент.

Още преди да замине за Китай, Фицо заяви, че ще се срещне с Вучич.

Среща с виетнамския президент Лъонг Къонг

В сряда Фицо се срещна и с виетнамския президент Лъонг Къонг.

Виетнамският лидер благодари на Словакия за подкрепата при развитието и международната интеграция на Виетнам, а Фицо каза, че оценява приноса на виетнамското малцинство в Словакия, информира ТАСР, като се позова на виетнамската новинарска агенция ВНА.

ВНА съобщи, че Фицо е изразил личните си симпатии към Виетнам и неговите жители, и че е припомнил, че от 90-те години неколкократно е посетил Виетнам.

Съгласно информация на виетнамската агенция двамата лидери са се споразумели двустранните отношения и занапред да бъдат развивани във всички области – като се започне от политиката, икономиката, търговията и енергетиката, и се стигне до туризма и образованието.

Къонг покани Фицо и други представители на Словакия на официално посещение във Виетнам. Словашкият премиер покани виетнамското ръководство да посети Словакия.

Среща със Си Цзинпин

В четвъртък (4 септември) Роберт Фицо се срещна в Пекин с китайския лидер Си Цзинпин.

След срещата с Фицо китайският президент изрази положителна оценка за позицията на Словакия и приятелството ѝ с Китай.

Си каза, че Пекин иска да засили сътрудничеството си с Братислава. Той изтъкна, че международната общност има нужда от сътрудничество и единство повече, откогато и да било преди това.

Китайският президент изрази надеждата си, че Словакия и занапред ще играе позитивна роля при подкрепата за здрави и стабилни отношения между Китай и Европейския съюз.

Двамата лидери се споразумяха „взаимно да се подкрепят по избраните пътища на развитие на страните си“. Бе съобщено също, че Китай иска още повече да задълбочи взаимното политическо доверие.

Фицо и Си обсъдиха също Украйна и реформата на международната общност.

Среща с Антонио Коща на граничен пункт с Украйна

След завръщането си от Китай Роберт Фицо се отправи към Украйна за среща с украинския президент Володимир Зеленски. По пътя за Украйна, на словашко-украински граничен пункт, Фицо се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. За срещата с Коща съобщи Фицо в социалните мрежи.

„Премиерът информира Коща за скорошната си визита в Китай, откъдето току-ще се завръща. Двамата лидери обсъдиха накратко и актуалната ситуация в региона“, бе написано във „Фейсбук“ страницата на словашкия премиер.

Срещата със Зеленски

Роберт Фицо се срещна вчера (5 септември) в украинския град Ужгород с украинския президент Володимир Зеленски.

Това беше първата двустранна среща на Фицо със Зеленски в Украйна.

Част от словашката делегация в Ужгород бяха вицепремиерката и министърка на икономиката на Словакия Дениса Сакова и словашкият външен министър Юрай Бланар.

Срещата се състоя малко след завръщането на Фицо от Китай, където във вторник той проведе двустранна среща с руския президент Владимир Путин.

Зеленски окачестви срещата с Фицо като полезна.

Двамата лидери обсъдиха срещата в четвъртък на т.нар. коалиция на желаещите в Париж и последвалия я разговор на европейските лидери с американския президент Доналд Тръмп.

Зеленски отбеляза, че диалогът със Словакия е важен и че трябва да продължи. Украинският лидер изтъкна, че двете страни трябва прагматично да си сътрудничат на ниво лидери и на междуправителствено ниво.

На съвместната пресконференция, която Фицо и Зеленски дадоха след срещата си, словашкият премиер каза, че иска добросъседски, приятелски и качествени отношения с Украйна. Словашкият лидер също така пожела на Украйна добър и справедлив мир, а също и много добра европейска перспектива.

Словашкият президент Петер Пелегрини оцени като изключително важна срещата на Фицо със Зеленски.

Пелегрини подчерта, че приоритет на Словакия във външната политика трябва да са добрите отношения със съседните страни.

Представителят на опозиционната „Прогресивна Словакия“ и бивш външен министър Иван Корчок разкритикува Фицо за това, че на съвместната пресконференция със Зеленски не е осъдил решително руската агресия срещу Украйна.