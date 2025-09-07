Подробно търсене

Зеленски каза, че броят на убитите след снощните масирани руски въздушни удари в Украйна вече е четирима и че е разговарял с Макрон

Владимир Арангелов
Зеленски каза, че броят на убитите след снощните масирани руски въздушни удари в Украйна вече е четирима и че е разговарял с Макрон
Зеленски каза, че броят на убитите след снощните масирани руски въздушни удари в Украйна вече е четирима и че е разговарял с Макрон
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Ludovic Marin чрез AP
Киев,  
07.09.2025 16:15
 (БТА)
Етикети

Четирима души са били убити при масираните руски въздушни удари в Украйна снощи, каза днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

Десетки са ранените само в столицата Киев, написа още той в публикация в социалната мрежа „Екс“. 

Зеленски каза, че убитите са в столицата, в пограничната Сумска област и в Чернигов.

Според властите в Киев са били убити майка и нейният 3-месечен син. Кметът на града Виталий Кличко съобщи по-рано днес, че в столицата са загинали най-малко двама души, включително едно дете, а 11 са ранени.

Повече от 20 къщи и детска градина са били повредени при руските атаки срещу Запорожие, написа Зеленски.

В родния му град Кривой Рог са били разрушени складове, а в Одеса е била поразена многоетажна сграда. 

В Одеса дроновете са поразили жилища и гражданска инфраструктура, каза ръководителят на местната военна администрация Олег Кипер. 

Освен това премиерът Юлия Свириденко съобщи, че за първи път е била поразена сградата на украинското правителство в Киев. При атаката са били използвани над 800 дрона и крилати ракети и тя е била най-голямата от началото на войната.

„Светът може да принуди престъпниците от Кремъл да спрат убийствата – всичко, което е необходимо, е политическа воля“, заяви Зеленски. 

Той също така разкритикува САЩ. „Във Вашингтон многократно бе казано, че отказът от преговори ще бъде последван от санкции“, посочи Зеленски. Руският президент Владимир Путин бави организирането на среща за обсъждане на мирни преговори със Зеленски, въпреки че американският президент Доналд Тръмп активно насърчава такава среща, отбелязва ДПА.

Украинските сили също са атакували цели в Русия, по-специално енергийни съоръжения, въпреки че жертвите сред цивилното население и разрушенията остават много по-големи в Украйна.

Зеленски също така каза днес, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон след руската въздушна атака, предаде Ройтерс.

„Координирахме дипломатическите си усилия, следващите стъпки и контактите с партньорите, за да гарантираме подходящ отговор“, написа украинският президент в приложението „Телеграм“.

/ВА/

Свързани новини

07.09.2025 13:59

Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на почивка в България за сметка на българската държава

Сто украински деца на военни инвалиди и на загинали войници от Одеса и региона заминаха на едноседмична почивка в България за сметка на българската държава, това съобщи специално за БТА генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.
07.09.2025 13:00

Повече от 10 района в Киев бяха атакувани тази нощ при руски удари, заяви Украйна

Повече от 10 района в Киев бяха атакувани тази нощ при руски удари, включително жилищни сгради в кварталите Святошински и Дарницки, съобщи Укринформ, като се позова на изявление в "Телеграм" на началника на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.
07.09.2025 12:45

Русия съобщи, че е превзела още едно село в украинската Днепропетровска област и е нанесла удари по украински военни цели

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че неговите войски са превзели село Хороше в украинската Днепропетровска област, предаде ТАСС.
07.09.2025 11:17

Украйна съобщи, че е атакувала петролопровода "Дружба" в руската Брянска област

Украйна атакува петролопровода "Дружба" в руската Брянска област и нанесе "големи щети в резултат на избухналия пожар", съобщи в "Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.
07.09.2025 09:59

Трима души са ранени и са нанесени щети на градската инфраструктура при нощната руска атака в Одеса, съобщиха украинските отбранителни сили

Трима души са ранени и са нанесени щети на градската инфраструктура при нощната руска атака в Одеса, съобщиха отбранителните сили в Южна Украйна в приложението "Телеграм".
07.09.2025 04:53

Украйна и Русия си размениха удари, предизвикали пожари; 8 души бяха ранени в Киев

Украйна и Русия си размениха тази нощ удари с дронове, които предизвикаха пожари, съобщиха местни власти, цитирани от Ройтерс. Най-малко осем са ранените при нападението срещу украинската столица Киев.
07.09.2025 03:51

Полша вдигна самолети във въздуха след руски удари по Украйна, обяви полската армия

Самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха по тревога днес, за да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като Русия нанесе въздушни удари по свои цели в Западна Украйна, близо до границата с Полша, предаде Ройтерс, като се позова на оперативното командване на полските въоръжени сили.
07.09.2025 01:15

Украински дронове са нанесли удари по център за обучение в Запорожката АЕЦ, каза тамошната руска управа

Украински дронове са нанесли удари по покрива на център за обучение в комплекса на Запорожката АЕЦ в Украйна, която е под руски контрол, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руската управа на атомната електроцентрала от снощи.
06.09.2025 23:29

Зеленски заяви, че близо 60 процента от украинските оръжия са собствено производство

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че почти 60 процента от оръжията, използвани от украинската армия, се произвеждат в Украйна, предаде Ройтерс. Държавният глава добави в традиционното си вечерно обръщение към нацията, че това означава преизпълнение на нормата, поставена от него преди два месеца.
06.09.2025 18:34

Ключови щрихи от активната дипломатическа седмица на словашкия премиер Роберт Фицо

Тази седмица беше изключително активна за словашкия премиер Роберт Фицо в дипломатическо отношение. Във вторник (2 септември) Фицо пристигна на посещение в Китай, за да вземе участие в тържествата по случай края на Втората световна война и за да
06.09.2025 10:21

Премиерът на Бавария е скептично настроен относно разполагането на войски на НАТО в Украйна

Влиятелният премиер на германската провинция Бавария Маркус Зьодер е скептично настроен към идеята за разполагане на войски от страни членки на НАТО в Украйна като част от гаранциите за сигурност на Киев - тема, която в момента се обсъжда усилено сред европейските лидери, предаде ДПА.
06.09.2025 04:19

Президентът на САЩ потвърди, че Г-20 ще се съберат догодина в голф клуба му във Флорида, ще се радва да участват и колегите му от Китай и Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че страната му ще приеме следващото издание догодина на срещата на върха на Двайсетте най-големи световни икономики (Г-20) в голф клуба си в Южна Флорида, съобщиха агенциите. "Всеки иска да е там, защото е
06.09.2025 00:51

Доналд Тръмп каза, че все още работи по гаранциите за сигурността на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон продължава да работи по гаранциите за сигурността на Украйна, които да помогнат за прекратяване на конфликта с Русия, предаде Ройтерс. Вчера украинският президент Володимир Зеленски каза, че се
05.09.2025 23:37

Ако Владимир Путин наистина искаше край на войната, нямаше да подстрекава съседите ни да ни налагат енергийна блокада, каза Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че ако руският му колега Владимир Путин искрено желае край на войната, той е нямало да насъсква съседите на Украйна да ѝ налагат енергийна блокада. Зеленски каза това на пресконференцията със словашкия
05.09.2025 18:30

Журналистът Иво Тасев пред #БТАПаралели за кризата в Близкия изток, войната в Украйна и… спортните новини

Петдесет и три години от Мюнхенското клане: точно на този ден през 1972 г. спортисти от израелския отбор на Олимпиадата в Мюнхен са взети за заложници от палестинската организация „Черен септември“. Това е тема днес на публикацията на Българската телеграфна агенция (БТА) в рубриката „БТА от архивите“ и първият въпрос към отговорния редактор в „Международна информация“ Иво Тасев в разговор за подкаста БТА Паралели.
05.09.2025 18:14

Зеленски се срещна в Ужгород с външната министърка на Швеция

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна в Ужгород с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.Двамата обсъдиха съвместни проекти в сферата на отбраната.
05.09.2025 17:31

Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори със словашкия премиер

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори със словашкия премиер Роберт Фицо по време на днешното му  посещение в западния украински град Ужгород, предаде Ройтерс. „Важно е, че водим този диалог. Ще го

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:35 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация