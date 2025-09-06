Подробно търсене

Зеленски заяви, че близо 60 процента от украинските оръжия са собствено производство

Иво Тасев
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Канцеларията на украинския президент чрез АП
Киев,  
06.09.2025 23:29
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че почти 60 процента от оръжията, използвани от украинската армия, се произвеждат в Украйна, предаде Ройтерс. Държавният глава добави в традиционното си вечерно обръщение към нацията, че това означава преизпълнение на нормата, поставена от него преди два месеца.

"По време на войната Украйна достигна дотам, че почти 60 процента от оръжията, с които разполагаме, оръжията в ръцете на нашите воини, са украинско производство", каза Зеленски във видеообръщението си.

"И това са мощни оръжия, с редица модернизации", поясни той.

Зеленски и други официални представители на Украйна от доста време насам сочат напредъка на собственото оръжейно производство на Украйна като основен фактор в гарантирането на отбраната на страната в бъдеще.

Президентът на Украйна обърна внимание в обръщението си и на съвместния проект за оръжейно производство с Дания. През юли държавният глава призова новото си правителство да предприеме мерки за засилване на производството в Украйна на над 50 процента от оръжията за украинската армия.

Тогава той каза, че произведените в Украйна оръжия представляват около 50 процента от въоръжението на украинската армия, което е най-много от обявявенато на незасимостта на страната през 1991 година, след отделянето от Съветския съюз.

Украйна се концентрира върху производството на дронове и върху средствата за противовъздушна отбрана за възпирането на масираните руски атаки с дронове и ракети, посочва Ройтерс. Наблегна се и върху техническите подобрения при дроновете прехващачи като ефективен и рентабилен начин за справяне с руските въздушни нападения.

 

/ИТ/

