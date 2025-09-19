Украйна ще засили оръжейното си производство с износ на оръжейните системи, от които има излишък, заяви Зеленски

Украйна планира да покрие недостига на финансиране за производството на въоръжение чрез контролиран износ на украинска оръжейна продукция, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. По време на тазвечерното си телевизионно обръщение към нацията той заяви, че през следващите две седмици ще бъдат представени три нови платформи за износ на украинско въоръжение, насочени към САЩ, Европейския съюз и други държави.

„Днес проведох среща, като основната тема беше производството на въоръжение. Ясни са обемите от които се нуждаят въоръжените ни сили до края на годината, както и през следващата, а също от какво се нуждаем в складовете, за да поддържаме достатъчни сили“, заяви той.

Зеленски отбеляза, че е обсъдил средствата за оръжейно производство в Украйна, включително с международните партньори, както и доставките в страната на това, което въпросните партньори произвеждат.

„Ще покрием дефицита във финансирането на производството на оръжия тази година, включително чрез контролиран износ на определени видове наше въоръжение. Благодарение на такъв контролиран износ ще увеличим производството на дронове за фронта. Можем да произвеждаме определени видове съвременни оръжия в много по-големи количества […] и вече имаме определени видове въоръжение в много по-големи количества, отколкото Украйна всъщност се нуждае. Примери за това са военноморските дронове, на които светът разчита и които имаме в излишък, както и противотанковите оръжия и други“, каза той.

Президентът подчерта, че първият приоритет е фронтовата линия, а вторият са украинските арсенали. Третият приоритет е контролираният износ.

„До две седмици ще бъде представена концепция за три нови експортни платформи. Първата платформа е за износ и сътрудничество със САЩ. Втората платформа са нашите европейски партньори, а третата - другите партньори по света, които също се интересуват от украинско въоръжение и от които Украйна е получила някаква форма на подкрепа“, допълни държавният глава.

Същевременно той подчерта, че Украйна няма да се занимава с „оръжейна благотворителност“ и няма да помага на онези, които са безразлични към нея.

„Разбира се, трябва да има и надежден контрол върху износа – за да не се доберат руснаците и техните съучастници до украинските технологии и наше оръжие“, добави Зеленски.