Зеленски съобщи за трима убити при голяма руска въздушна атака през нощта

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Коли горят в Киевска област след голямата руска въздушна атака през нощта, 20 септември 2025 г. Снимка: Украинската Държавна служба за извънредни ситуации чрез АП
Киев,  
20.09.2025 10:06
 (БТА)
Трима души са били убити, а десетки - ранени, при голяма руска въздушна атака срещу Украйна през нощта, съобщи тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски обяви, че Русия е изпратила около 580 дрона и е изстреляла 40 ракети. На прицел са били взети инфраструктура, цивилни производствени компании и жилищни райони в различни области на страната, добави той в публикация в платформата "Телеграм".

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия започна да нанася удари в Западна Украйна, близо до границата с Полша. Операцията приключи след края на руската атака в съседна Украйна.

/НС/

