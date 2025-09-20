Зеленски съобщи за трима убити при голяма руска въздушна атака през нощта

site.btaЗеленски съобщи за трима убити при голяма руска въздушна атака през нощта
Трима души са били убити, а десетки - ранени, при голяма руска въздушна атака срещу Украйна през нощта, съобщи тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
Зеленски обяви, че Русия е изпратила около 580 дрона и е изстреляла 40 ракети. На прицел са били взети инфраструктура, цивилни производствени компании и жилищни райони в различни области на страната, добави той в публикация в платформата "Телеграм".
Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия започна да нанася удари в Западна Украйна, близо до границата с Полша. Операцията приключи след края на руската атака в съседна Украйна.
/НС/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина