Тръмп за руското нахлуване във въздушното пространство на Естония: Може да се окаже голям проблем

Пламен Йотински
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговаря на въпроси на журналисти в Овалния кабинет.Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
20.09.2025 01:05
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще бъде информиран за съобщенията, че Русия е нарушила въздушното пространство на Естония, и даде ясно да се разбере, че не е доволен от ситуацията, съобщи Ройтерс.

"Не ми харесва. Не ми харесва, когато се случва такова нещо. Може да е голям проблем“, каза Тръмп пред репортери.

Президентът изрази мнението, че Китай е настроен за урегулиране на украинския конфликт и е готов да съдейства за това, предаде ТАСС.

"Той [президентът на Китай Си Цзинпин] би искал уреждане [на украинската криза]. Считам, че той би искал нейното приключване", каза Тръмп,отговаряйки на въпроси на журналисти в Белия дом. “Мисля, че [Си Цзинпин] ще работи с нас, за да помогне в това", - добави той.

Президентът на САЩ допълни, че не осъжда украинците, които са уморени от конфликта в страната им.

Освен това Тръмп посочи, че САЩ печелят от доставката на оръжие за Украйна, предаде Ройтерс.

"Ние не харчим пари за тази война, войната се финансира от НАТО. НАТО купува оръжие от нас. Аз не искам да печеля от тази война, но всъщност ние печелим от нея, защото се купува нашето оръжие. Всичко се финансира [от държавите] от НАТО, те плащат за ракети, за танкове. Първо всичко отива в НАТО, а после НАТО прави с това каквото иска“, каза американският лидер, отговаряйки на въпросите на журналистите в Белия дом, предаде ТАСС.

20.09.2025 01:23

Москва: Руски МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.
19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.
19.09.2025 21:14

Естония поиска консултации по Член 4 от договора за НАТО заради руските изтребители

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал. Естонското правителство съобщи днес, че три руски

