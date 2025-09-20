Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО, каза естонски военен представител
Руски изтребител МиГ-31К на военен парад. Снимка: АP/Pavel Golovkin
Талин,  
20.09.2025 19:36
 (БТА)
Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство, заяви днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес.

Това 12-минутното навлизане бе поредно изпитание за способността на алианса да реагира на руските въздушни заплахи, след като на 10 септември около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

Руското министерство на отбраната отрече днес негови бойни самолети да са навлизали във въздушното пространство на Естония, след като Талин съобщи, че три руски изтребителя са пресекли вчера без разрешение границата на страната.

Естонските власти отхвърлиха твърденията на Москва, като заявиха, че нарушението е потвърдено от радара и визуален контакт, и предположиха, че това може да е тактика за отвличане на западните ресурси от Украйна.

Руските изтребители МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство между 9:58 ч. и 10:10 ч. местно време вчера в района на Вайндлоо, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море, съобщи естонската армия. В изявление на естонското министерство на отбраната се посочва, че това е четвъртото нарушение на въздушното пространство на Естония от Русия през тази година.

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви пред АП полковник Антс Кивиселг, командир на Центъра за военно разузнаване на Естония. Независимо от това, той каза, че руските самолети "е трябвало да знаят, че се намират във въздушното пространство (на Естония)".

Руските пилоти не са представлявали "военна заплаха", каза още Кивиселг.

Въпреки че са получили сигнали от италианските пилоти, летящи с изтребители Ф-35, те явно са ги игнорирали и "всъщност не са последвали инструкциите", което е една от причините да останат толкова дълго в естонското въздушно пространство, добави той.

"Защо не са го направили, това е въпрос към руските пилоти", каза Кивиселг.

Руските самолети са излетели от летище близо до град Петрозаводск, в северозападната част на Русия, и са се насочвали към Калининград, руски ексклав на Балтийско море, разположен между Литва и Полша. Те са били проследени от два финландски изтребителя, преди да бъдат ескортирани от два италиански самолета, които са излетели от естонската въздушна база "Амари" и са ги последвали в международното въздушно пространство, посочи Кивиселг. 

/АМ/

Свързани новини

20.09.2025 18:12

Талин отхвърли твърденията на Москва, че Русия не е нарушавала естонското въздушно пространство

Талин днес отхвърли твърденията на Русия, че нейни изтребители не са нарушавали въздушното пространство на Естония, предаде ДПА. Естонското министерство на отбраната публикува изображения на траекторията на трите изтребителя МиГ-31, които според
20.09.2025 01:23

Москва: Руски МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.
20.09.2025 01:05

Тръмп за руското нахлуване във въздушното пространство на Естония: Може да се окаже голям проблем

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще бъде информиран за съобщенията, че Русия е нарушила въздушното пространство на Естония, и даде ясно да се разбере, че не е доволен от ситуацията, съобщи Ройтерс.
19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.
19.09.2025 21:14

Естония поиска консултации по Член 4 от договора за НАТО заради руските изтребители

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи в "Екс" премиерът Кристен Михал. Естонското правителство съобщи днес, че три руски
19.09.2025 19:09

Изтребители на НАТО са прехванали руски бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, заявиха от алианса

Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.
19.09.2025 18:21

ЕС нарече „извънредно опасна провокация“ навлизането на руски изтребители в естонското въздушно пространство

Днешното нарушение на въздушното пространство на членуващата в НАТО Естония от три руски изтребителя е „извънредно опасна провокация“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.
19.09.2025 17:16

Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, съобщи естонското правителство

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

