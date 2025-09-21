Подробно търсене

Асен Георгиев
Зеленски се готви за интензивна дипломатическа седмица в Общото събрание на ООН
Зеленски на пресконференция в Киев. Снимка: АП/Evgeniy Maloletka.
Киев,  
21.09.2025 23:53
 (БТА)
Украйна е изправена пред една напрегната седмица на дипломация на високо равнище, след като Общото събрание на ООН започва в Ню Йорк във вторник, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

В своето вечерно видеообръщение тази вечер Зеленски заяви, че в програмата му са включени повече от две дузини срещи с мирови лидери.

"Можем да постигнем много, ако нашите партньори ни изслушат и подкрепят предложенията, които наистина допринасят за прекратяване на войната", каза той.

Зеленски добави, че е планирана и среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, макар че не посочи конкретна дата.

"Важно е тази седмица да покажем на света решимостта си за решителни действия, защото без сила няма да има мир", заяви Зеленски, като подчерта най-новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия. 

Новите мерки на ЕС имат за цел да засилят натиска върху нелегалния руски петролен флот и да ограничат търговията с руски енергийни ресурси, за да ограничат военните ресурси на Москва, каза той.

В петък Европейската комисия предложи нови санкции срещу Русия заради нашествието в Украйна. Председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви, че Брюксел възнамерява да премести датата за пълна забрана за вноса на руски втечнен природен газ в ЕС за началото на 2027 г. – с една година по-рано от предварително планираното.

