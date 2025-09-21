Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за Русия Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за ситуацията в Русия в областта на правата на човека Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите, включително срещу представители на медиите и културни дейци. Тя обръща специално внимание на депортирането на хиляди украински граждани и на случаи на изтезаване на украински военнопленници от медици.

Българката, която зае поста през 2023 г., ще представи официално доклада си утре в рамките на 60-ата редовна сесия на Съвета на ООН по правата на човека в Женева. БТА се запозна с неговото съдържание.

Тенденциите, отчетени в предишни доклади, се запазват, но 2024-та и 2025 г. бяха белязани от по-нататъшно консолидиране и увеличаване на репресивните инструменти, по-конкретно от използване на законодателството за национална сигурност за заглушаване на инакомислещите и ограничаване на гражданското пространство, обобщава Мариана Кацарова в своя доклад, изготвен съгласно резолюция 20 от 57-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, състояла се от 9 септември до 11 октомври миналата година.

След пълномащабното нахлуване на руската армия в Украйна руските власти започнаха да използват повече наказателното съдопроизводство, дългосрочните присъди, сплашването, мъченията и малтретирането, за да заглушат опозицията срещу войната. Въпреки това в тази война срещу Украйна се извършват безнаказано тежки нарушения на международното хуманитарно право и човешките права, което води до ескалация на репресиите в самата Руска федерация, отчита специалният докладчик.

Изготвеният от Мариана Кацарова доклад включва актуализирани, основани на доказателства, констатации за влошаващото се състояние на правата на човека в Русия, както в законодателството, така и в практиката, и предлага анализ и препоръки към руските власти и международната общност.

ОБЩИ ИЗВОДИ

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за ситуацията в Русия в областта на правата на човека установява засилване на репресиите и консолидиране на авторитарния контрол в страната. Неясната и прекалено обща законодателна рамка в Руската федерация продължава да се използва за политически мотивирани преследвания. Многократното и целенасочено прилагане на закони за "чуждестранни агенти", "нежелани организации", "дискредитиране на въоръжените сили" и разпространение на "фалшиви новини" за армията ("военна цензура") и злоупотребата със закони за "тероризъм" и "екстремизъм" представляват стратегия за правна инструментализация, насочена към по-нататъшно потискане на несъгласието и критиката, отчита Мариана Кацарова.

Систематичното криминализиране на мирни дейности от страна на гражданското общество, правозащитници, адвокати, журналисти, политически опоненти и антивоенни активисти и други, които изразяват несъгласие, е подкрепено от официални наративи, които преформулират легитимното упражняване на човешките права като "екзистенциални заплахи за сигурността" и представят такива хора като "врагове на държавата", се отбелязва в доклада.

Увеличаването на разпространяваната и насърчавана от държавата националистическа идеология нормализира дискриминацията и насилието, основани на идентичност, а именно срещу жени и момичета, представители на ЛГБТ+ общността, коренно население, етнически малцинства, мигранти и кандидати за убежище. Това вземане на прицел служи като политически и идеологически инструмент за създаване на вътрешни и външни "врагове", за да се оправдаят и засилят по-широките репресии, като същевременно се отклонява вниманието от войната срещу Украйна и корупцията във властта, гласи друг извод в доклада.

Контролираните от държавата медии и обществено образование все повече насърчават милитаризирани наративи, представящи войната като патриотичен дълг и морален императив, като същевременно нормализират агресията, като по този начин нарушават забраната за военна пропаганда. Тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека и хуманитарното право продължават да се извършват безнаказано във войната на Руската федерация срещу Украйна, което от своя страна изостря репресиите в самата Руска федерация и задълбочава настоящата криза в страната в областта на правата на човека, отчита специалният докладчик.

ЧИСЛА И ФАКТИ

- Към 18 юли 2025 г. 1040 души и организации са били обявени в Русия за "чуждестранни агенти", като 133 от тях са били включени в списъка само от този януари. Под тази квалификация попадат видни защитници на правата на човека, включително хора, свързани с Мемориала на Нобеловите лауреати и "Амнести Интернешънъл", както и политически фигури и дисидентски настроени бивши руски дипломати.

- Към 24 юли 2025 г. 245 организации са били определени като "нежелани", като 46 нови попълнения са били добавени само от началото на тази година, което криминализира взаимодействието им с чуждестранни и международни организации. През май 2025 г. за "нежелана" беше обявена и "Амнести Интернешънъл", в резултат на което операциите на правозащитната организация бяха забранени в Руската федерация. Миналия месец същата съдба сполетя и организацията за защита на свободата на медиите "Репортери без граници".

- Мирните обществени протести в Русия продължават да намаляват, преминавайки към онлайн или символични форми на несъгласие. От средата на 2024-а до средата на 2025 г. броят на документираните арести е спаднал до 295, което отразява дълбоко потискане на общественото несъгласие след масовите мирни антивоенни протести през 2022 г. и последвалите тежки репресии. В същото време наказателните преследвания са се увеличили значително, като най-малко 3905 души са били осъдени по административен или наказателен ред обвинения за изразяване на несъгласие по мирен път.

- Руските власти продължават да правят правно и финансово невъзможно функционирането на независими неправителствени организации. Законодателната забрана от март 2024 г. за рекламиране на "чуждестранни агенти" подкопа още повече възможностите на руските организации да генерират приходи.

- През юни тази година Върховният съд на Руската федерация разпусна една от последните несистемни опозиционни партии в страната – "Гражданска инициатива".

- Между 2024 г. и средата на 2025 г. най-малко 912 души са били преследвани по съдебен път в Русия на политическа основа, като всеки месец се образуват около 60 нови дела. Най-малко 390 от тези хора остават в ареста.

РЕПРЕСИИ СРЕЩУ МЕДИИТЕ

- От 2022 г. руските власти са образували 1259 наказателни дела срещу хора заради направени от тях изявления, включително критики към държавата и противопоставяне на войната срещу Украйна. За този период 247 журналисти и медии са определени като "чуждестранни агенти", като 59 са добавени през 2024 г. и още 40 през първите четири месеца на 2025 г. Около 40% от всички дела за неспазване на изискванията на законодоталеството за "чуждестранни агенти" са насочени към журналисти и блогъри. Към юни 2025 г. 195 медии са били определени за "нежелани", което е довело до съдебни преследвания и наказания до шест години лишаване от свобода.

- С 50 представители на медиите в затвора, Русия е на трето място по този показател в света. Сред тях са 29 украински журналисти, задържани в Руската федерация или в окупираните украински територии. Между юли 2024 г. и юли 2025 г. 42 руски журналисти бяха осъдени на до 12 години затвор. Властите образуваха нови наказателни дела срещу 89 руски журналисти, което е драстично увеличение в сравнение с 2023 г. (23 случая).

- Най-малко 65 руски журналисти в изгнание са изправени пред наказателни дела. Техните активи и банкови сметки в Руската федерация бяха конфискувани от властите.

- От юли 2024 г. са образувани най-малко 28 наказателни дела срещу журналисти за неспазване на законодателството за "чуждестранни агенти", като трима представители на медиите бяха осъдени.

- Обвиненията в "екстремизъм" и "тероризъм" са използвани все по-често за заглушаване на независими журналисти. Между юли 2024 г. и юли 2025 г. бяха образувани най-малко осем нови наказателни дела и 12 журналисти бяха осъдени за "екстремизъм".

- Между 2022 и 2025 г. Руската федерация засили репресиите си и срещу културни дейци. Към 9 април 2025 г. са били задържани най-малко 41 представители на сектора.

- На все по-силен натиск и съдебно преследване са подложени също правозащитниците и антивоенните активисти, природозащитниците, религиозните дейци и политическите опоненти, отчита също докладът.

ЗАДЪРЖАНЕ И МАЛТРЕТИРАНЕ НА УКРАИНЦИ

Към май 2025 г. хиляди украински цивилни са държани насилствено в ареста в Русия. Броят на смъртните случаи в резултат на мъчения, включително отказ на медицинско лечение, е неизвестен. На Международния комитет на Червения кръст е отказан достъп до задържаните украинци, пише още специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за ситуацията в Русия в тази сфера.

На 14 февруари 2025 г. бяха репатрирани в Украйна телата на 757 убити в бой души. Едно тяло, обозначено като "неидентифициран мъж" и без някои органи, беше идентифицирано чрез ДНК тест като Виктория Рошчина - 27-годишна украинска журналистка, починала в ареста в Русия. Съдебномедицинският анализ разкри мъчения, включително наранявания от токов удар. Потвърдено е, че тя е била видяна за последно на 8 септември 2024 г. в ареста СИЗО-2 в Таганрог.

Освободени от руски плен украинци – както цивилни, така и военни – интервюирани от специалния докладчик, разказаха, че са били измъчвани от медицински персонал на места за задържане в Русия. Те съобщиха за лекари, които са толерирали измъчвания на задържани или са станали очевидци на такива, но не са ги докладвали. Техните показания бяха потвърдени независимо от други жертви и свидетели, се казва още в доклада.

Специалният докладчик споменава особено драстичен случай от февруари 2024 г., когато раненият украински военнопленник Андрий Переверзев е бил бит и му е бил пуснат ток в присъствието на здравен работник, който е дал инструкции къде да се поставят електрическите проводници и за колко време. По време на операция в болница "Калинин" в Донецк хирург, дошъл от Москва, е жигосал корема на Переверзев с надпис "Слава на Русия" и буквата "Z", символизираща т. нар. руска специална военна операция в Украйна, използвайки медицински инструмент за каутеризация. По-късно, в Болница №15 в Донецк, украинският военнопленник е бил изтезаван, включително като отново му е бил пуснат ток, а медицинският персонал е станал очевидец на действията, но не се е намесил, пише в доклада.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Положението в Русия в областта на правата на човека непрекъснато се влошава, което представлява сеизмичен упадък, отчита специалният докладчик. През последните три години и половина руските власти следват умишлена стратегия за потискане на несъгласието чрез засилена цензура, политически мотивирани преследвания съгласно твърде общи разпоредби за обществена безопасност и национална сигурност и разширяване на законодателството за "чуждестранни агенти" и "нежелани лица". Журналисти, правозащитници, опозиционни фигури и активисти са изправени пред лишаване от свобода, мъчения и дълги присъди, а гражданското пространство е унищожавано систематично и целенасочено. Руските власти демонтираха институционалната независимост, поставяйки съдебната система, законодателната власт и правоприлагащите органи под пряк политически контрол. Това системно завладяване превърна държавните институции в инструменти на репресии и война. Тези мерки оказаха изключително тежко въздействие върху уязвимите групи, особено жените, представителите на ЛГБТ+ общността, националните и етническите малцинства, коренното население, религиозните групи и мигрантите, които бяха специално взети на прицел и използвани като изкупителни жертви в официалната реторика и практика, пише в своя доклад Мариана Кацарова.