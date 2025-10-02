Подробно търсене

Русия и Украйна си размениха по 185 военнопленници, обяви Москва

Владимир Арангелов
Руски военнослужещи, освободени след размяна на военнопленници с Украйна, 4 юли 2025 година. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service чрез AP
Москва,  
02.10.2025 15:51
 (БТА)
Русия и Украйна си размениха по 185 военнопленници, обяви днес руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Ведомството каза, че в добавка към военнослужещите 20 цивилни също са били върнати в Русия, но не даде повече подробности.

Москва допълни, че размяната се е състояла по силата на споразуменията, постигнати по време на последния кръг мирни преговори лице в лице с Украйна в Истанбул на 23 юли.

В момента руските военнослужещи и цивилните се намират на територията на Беларус, където им се оказва необходимата психологическа и медицинска помощ, уточни Министерството. 

Свързани новини

22.09.2025 16:45

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за Русия Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за ситуацията в Русия в областта на правата на човека Мариана Кацарова представи официално новия си доклад, в който отчита засилване на репресиите, включително срещу представители на медиите и културни дейци. Тя обръща специално внимание на депортирането на хиляди украински граждани и на случаи на изтезаване на украински военнопленници от медици.
21.09.2025 18:44

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за Русия Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за ситуацията в Русия в областта на правата на човека Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите, включително срещу представители на медиите и културни дейци. Тя обръща специално внимание на депортирането на хиляди украински граждани и на случаи на изтезаване на украински военнопленници от медици.
21.09.2025 15:52

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за Русия Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за ситуацията в Русия в областта на правата на човека Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите, включително срещу представители на медиите и културни дейци. Тя обръща специално внимание на депортирането на хиляди украински граждани и на случаи на изтезаване на украински военнопленници от медици.
08.09.2025 17:07

Русия обяви, че ще се оттегли от европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията

Русия планира официално да се оттегли от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, а президентът Владимир Путин вече внесе в руския парламент законопроект във връзка с това, предадоха ДПА и ТАСС.
03.09.2025 04:40

Русия очаква продължаване на преговорите с Украйна, обвързани с териториални промени, заяви Лавров

Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но „новите териториални реалности“ трябва да бъдат признати, както и да се формира нова система от гаранции за сигурността, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от
27.08.2025 17:37

Решението на Русия да се оттегли от конвенцията за предотвратяване на изтезанията е "признание за вина", каза украинското външно министерство

Украйна разкритикува Русия за плановете ѝ да се оттегли от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа, като заяви, че предложението е мълчаливо признание за вина от страна на Москва, предаде Ройтерс.

