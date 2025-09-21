Подробно търсене

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за Русия Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите

Николай Станоев
Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за Русия Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите
Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за Русия Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите
Снимката е предоставена на БТА от Мариана Кацарова
Женева,  
21.09.2025 15:52
 (БТА)
Етикети

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за ситуацията в Русия в областта на правата на човека Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите, включително срещу представители на медиите и културни дейци. Тя обръща специално внимание на депортирането на хиляди украински граждани и на случаи на изтезаване на украински военнопленници от медици.

Българката, която зае поста през 2023 г., ще представи официално доклада си утре в рамките на 60-ата редовна сесия на Съвета на ООН по правата на човека в Женева. БТА се запозна с неговото съдържание.

Тенденциите, отчетени в предишни доклади, се запазват, но 2024-та и 2025 г. бяха белязани от по-нататъшно консолидиране и увеличаване на репресивните инструменти, по-конкретно от използване на законодателството за национална сигурност за заглушаване на инакомислещите и ограничаване на гражданското пространство, обобщава Мариана Кацарова в своя доклад, изготвен съгласно резолюция 20 от 57-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, състояла се от 9 септември до 11 октомври миналата година.

След пълномащабното нахлуване на руската армия в Украйна руските власти започнаха да използват повече наказателното съдопроизводство, дългосрочните присъди, сплашването, мъченията и малтретирането, за да заглушат опозицията срещу войната. Въпреки това в тази война срещу Украйна се извършват безнаказано тежки нарушения на международното хуманитарно право и човешките права, което води до ескалация на репресиите в самата Руска федерация, отчита специалният докладчик.

Изготвеният от Мариана Кацарова доклад включва актуализирани, основани на доказателства, констатации за влошаващото се състояние на правата на човека в Русия,  както в законодателството, така и в практиката, и предлага анализ и препоръки към руските власти и международната общност.

 

 

 

/АМ/

Свързани новини

09.04.2025 14:55

Евродепутатът Андрей Ковачев призова въпросът с освобождаването на отвлечените в Русия заложници от Украйна да се включи в мирните преговори

Честен и справедлив мир в Украйна може да има само с освобождаването на всички заложници - военнопленници и вероятно стотици хиляди деца, насилствено отвлечени на руска територия, заяви днес евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП), който заедно със своя колега Петрас Аустревичус ("Обнови Европа") призова въпросът да бъде включен в мирните преговори.
24.02.2025 18:53

Правозащитни организации настояват за освобождаването на всички украински и руски военнопленници

Правозащитни организации от Украйна и Русия призовават за освобождаването на всички затворници от двете страни в конфликта, предаде ДПА. Всички политически затворници в Русия също трябва да бъдат освободени, заяви специалният докладчик на ООН за
23.12.2024 19:33

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека в Русия Мариана Кацарова призова за освобождаване на осъдените Евгения Беркович и Светлана Петрийчук

Специалният докладчик на ООН за правата на човека в Русия призова за "оправдателна присъда и незабавно освобождаване" на две театрални артистки - Евгения Беркович и Светлана Петричук - преди изслушването им в апелативния съд на 25 декември, предаде Франс прес.
30.10.2024 21:34

Русия използва изтезанията като инструмент за репресии в страната и за агресия в чужбина, пише в доклада на специалния докладчик на ООН Мариана Кацарова

Законът за чуждестранния агент и нежелателните организации, решенията на ЛГБТ общността и сериозните последици за критиците на войната в Украйна. Това са само част от нарушенията на правата на човека, които специалният докладчик на ООН за
23.09.2024 18:34

"Никой не е защитен" от репресиите в Русия

„Никой не е защитен“ от репресиите в Русия, предупреди днес експерт на ООН, като заяви, че ситуацията се е влошила още повече от миналата година, предаде Франс прес. Положението „се влоши значително след доклада ми от миналата година и сега страната
11.03.2024 18:22

Русия е отговорна за смъртта на Навални, каза експерт по човешките права от ООН

Експерт по човешките права от ООН заяви днес, че Москва е отговорна за смъртта на руския опозиционер Алексей Навални, защото той или е бил убит в затвора, или е починал в резултат на лошите условия на задържане, които могат да се сравнят с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:05 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация