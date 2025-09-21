Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за Русия Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека за ситуацията в Русия в областта на правата на човека Мариана Кацарова отчита в новия си доклад засилване на репресиите, включително срещу представители на медиите и културни дейци. Тя обръща специално внимание на депортирането на хиляди украински граждани и на случаи на изтезаване на украински военнопленници от медици.

Българката, която зае поста през 2023 г., ще представи официално доклада си утре в рамките на 60-ата редовна сесия на Съвета на ООН по правата на човека в Женева. БТА се запозна с неговото съдържание.

Тенденциите, отчетени в предишни доклади, се запазват, но 2024-та и 2025 г. бяха белязани от по-нататъшно консолидиране и увеличаване на репресивните инструменти, по-конкретно от използване на законодателството за национална сигурност за заглушаване на инакомислещите и ограничаване на гражданското пространство, обобщава Мариана Кацарова в своя доклад, изготвен съгласно резолюция 20 от 57-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, състояла се от 9 септември до 11 октомври миналата година.

След пълномащабното нахлуване на руската армия в Украйна руските власти започнаха да използват повече наказателното съдопроизводство, дългосрочните присъди, сплашването, мъченията и малтретирането, за да заглушат опозицията срещу войната. Въпреки това в тази война срещу Украйна се извършват безнаказано тежки нарушения на международното хуманитарно право и човешките права, което води до ескалация на репресиите в самата Руска федерация, отчита специалният докладчик.

Изготвеният от Мариана Кацарова доклад включва актуализирани, основани на доказателства, констатации за влошаващото се състояние на правата на човека в Русия, както в законодателството, така и в практиката, и предлага анализ и препоръки към руските власти и международната общност.