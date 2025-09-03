Подробно търсене

Русия очаква продължаване на преговорите с Украйна, обвързани с териториални промени, заяви Лавров

Виктор Турмаков
Русия очаква продължаване на преговорите с Украйна, обвързани с териториални промени, заяви Лавров
Русия очаква продължаване на преговорите с Украйна, обвързани с териториални промени, заяви Лавров
Сергей Лавров - външен министър на Русия. Снимка: Ramil Sitdikov/Pool via AP
Москва,  
03.09.2025 04:40
 (БТА)
Етикети

Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но „новите териториални реалности“ трябва да бъдат признати, както и да се формира нова система от гаранции за сигурността, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

Според Лавров, „за да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини“.

„Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия“, допълни той.

Същевременно Лавров заяви, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна. Същевременно той допълни, че ръководителите на украинската и на руската преговорна делегация поддържат пряка връзка.   

„В Истанбул се проведоха три кръга преговори, в рамките на които беше постигнат известен напредък по хуманитарните въпроси: размяна на военнопленници и задържани лица, връщане на телата на убитите и т.н. Освен това всяка страна очерта своята визия за условията за прекратяване на конфликта. Ръководителите на делегациите са в пряк контакт. Очакваме преговорите да продължат“, отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Той допълни, че САЩ предприемат активни дипломатически усилия по отношение на Украйна, а настоящите контакти между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин са изпълнени със съдържание.

/ВТ/

Свързани новини

02.09.2025 21:03

Путин може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време, заяви германският канцлер Фридрих Мерц

Руският президент Владимир Путин "може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време", каза тази вечер канцлерът на Германия Фридрих Мерц в интервю, излъчено по германската телевизия "Зат Айнц" (Sat.1), предаде ДПА.
02.09.2025 19:00

Путин каза, че правителството на Тръмп се вслушва в руските аргументи по въпроса за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че правителството на американския му колега Доналд Тръмп се вслушва в аргументите на Кремъл за инвазията в съседна Украйна, и отбеляза, че Москва и Вашингтон са постигнали "взаимно разбирателство" по въпроса за конфликта, предаде Асошиейтед прес.
02.09.2025 16:54

Германският канцлер Мерц ще предложи Женева като място за руско-украински преговори за спиране на огъня

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че ще предложи Женева като място за организиране на преговори за прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Той поясни, че ще лансира идеята на предстоящата в четвъртък среща с участието на около 30 страни, посветена на обсъждането на следвоенните гаранции за сигурност за Киев, предаде Ройтерс.
02.09.2025 15:19

Зеленски ще обсъди гаранциите за сигурност на Украйна на среща с европейски лидери в Париж в четвъртък, потвърди канцеларията му

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в четвъртък с европейски лидери в Париж, за да обсъди с тях гаранции за сигурност, които да предотвратят руските атаки, ако бъде постигнато мирно споразумение с Москва, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията му.
02.09.2025 13:47

Русия никога не се е противопоставяла на присъединяването на Украйна към ЕС, заяви Путин

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия никога не се е противопоставяла на потенциалното членство на Украйна в Европейския съюз и отхвърли твърденията някога да е планирала да атакува Европа, предаде Ройтерс. Путин каза на словашкия
02.09.2025 13:18

Финландският президент вижда напредък по подкрепяните от САЩ гаранции за сигурност за Украйна

Финландският президент Александер Стуб заяви днес, че е постигнат напредък по гаранциите за сигурността на Украйна, но добави, че преди да бъдат приложени каквито и да било подобни мерки е необходимо да се договори мирно споразумение, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:55 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация