Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски, ако той дойде в Москва

Владимир Арангелов
Руският президент Владимир Путин. Снимка: Maxim Shemetov чрез AP
Москва,  
03.09.2025 17:54
 (БТА)
Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да проведе разговори с Володимир Зеленски, ако украинският президент дойде в Москва, но добави, че все още предстои да се види дали от такава среща би имало смисъл, предаде Ройтерс.

Зеленски настоява да се срещне с Путин, за да обсъдят условията на потенциална сделка и американският президент Доналд Тръмп, който се опитва да посредничи за мирно споразумение, също казва, че иска двамата лидери да се срещнат.

Путин, който е на посещение в Китай, заяви, че винаги е бил отворен за среща със Зеленски, но отново повтори позицията на Кремъл, че подобна среща трябва да бъде предварително подготвена и да доведе до осезаеми резултати.

„Що се отнася до срещата със Зеленски, никога не съм изключвал възможността за подобна среща. Но има ли смисъл? Ще видим“, каза още той.

По думите на руския лидер Украйна трябва да отмени военното положение, да произведе избори и да организира референдум относно териториалните въпроси, за да бъде постигнат напредък.

Според Путин руските сили напредват по всички направления и Украйна не е способна да извърши широкомащабна офанзива. Той заяви, че конфликтът може да приключи със сделка, ако здравият разум надделее и че „има светлина в края на тунела“, но предупреди, че ако това не се случи, конфликтът ще бъде разрешен с военни средства.

По повод думите на германския канцлер Фридрих Мерц, че Путин е военнопрестъпник, руският президент каза, че това е неуспешен опит на Мерц да освободи Запада от отговорност за „трагедията“ в Украйна.

По думите на Путин Русия е готова, „ако е необходимо“, да повиши нивото на преговарящите с Украйна, но той отказа да даде повече подробности. Путин само каза, че е доволен от работата на преговарящите и лично от ръководителя на екипа Владимир Медински.

Руският президент потвърди и информацията, че е обсъдил с китайския лидер Си Цзинпин перспективите за значително увеличаване на продължителността на човешкия живот, след като микрофони уловиха откъси от разговор от частен характер между двамата лидери.

