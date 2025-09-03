Подробно търсене

Владимир Арангелов
Тръмп посрещна в Белия дом полския си колега Карол Навроцки
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ръкува с полския си колега Карол Навроцки днес в Овалния кабинет на Белия дом. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
03.09.2025 20:22
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом полския си колега Карол Навроцки и заяви, че ще обсъди търговията и други въпроси по време на разговорите си с него, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е второ посещение на консервативния полски лидер в Овалния кабинет и първо, откакто встъпи в длъжност в началото на август.

Тръмп заяви, че Навроцки се справя с работата си "наистина фантастично".

"Ще обсъдим търговията и различни други неща", каза американският президент пред журналисти по време на срещата, без да дава повече подробности.

Тръмп заяви, че американските войски ще останат в Полша и е готов да разположи още военнослужещи на САЩ в страната, ако получи такова искане.

Перспективата за намаляване на броя на американските военнослужещи в Европа е постоянна тема от началото на мандата на Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Американският президент каза още, че според него военният парад в Китай е бил "красива церемония", но добави че САЩ е трябвало да бъдат споменати в речите.

"Гледах речта снощи. Президентът (на Китай) Си (Цзинпин) е мой приятел, но смятам, че САЩ трябваше да бъдат споменати снощи в тази реч, защото ние помогнахме на Китай наистина много", каза Тръмп.

Американският лидер заяви, че няма по-нататъшно послание към руския президент Владимир Путин и очаква решение, докато Русия продължава да показва незаинтересованост да прекрати войната си в Украйна.

"Той знае каква е позицията ми и ще вземе едно или друго решение. Каквото и да бъде решението му, то или ще ни зарадва, или няма да ни зарадва и ако не ни зарадва, ще видите какви неща ще се случат", каза Тръмп.

Президентът на САЩ заяви, че възнамерява да разговаря с Путин през следващите няколко дни относно прекратяване на войната в Украйна.

"Ще разговарям с него през следващите няколко дни и тогава ще знам точно какво се случва", каза Тръмп.

/СХТ/

Свързани новини

03.09.2025 18:55

Предложението на Путин за лидерска среща в Москва е неприемливо, заяви украинският външен министър

Предложението на руския президент Владимир Путин да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва е неприемливо, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс. Той каза, че най-малко седем
03.09.2025 18:53

Путин към Украйна: Спрете войната чрез преговори или аз ще я спра със сила

Руският президент Владимир Путин каза днес на Киев, че има шанс войната в Украйна да бъде прекратена с преговори, "ако здравият разум надделее" – вариант, който той предпочита, но в същото време е готов да сложи край на войната и чрез сила, ако това
03.09.2025 18:32

Европейски лидери и Зеленски ще разговарят по видеоконферентна връзка с Тръмп утре

Президентът на Франция Еманюел Макрон, украинският му колега Володимир Зеленски и няколко други лидери, които ще бъдат на среща, посветена на Украйна утре в Париж, ще разговарят по видеоконферентна връзка с президента на САЩ Доналд Тръмп утре в 14
03.09.2025 17:54

Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски, ако той дойде в Москва

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да проведе разговори с Володимир Зеленски, ако украинският президент дойде в Москва, но добави, че все още предстои да се види дали от такава среща би имало смисъл, предаде Ройтерс. Зеленски
03.09.2025 17:17

Зеленски каза, че се надява утре да разговаря с Тръмп за санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски очаква да обсъди с американския си колега Доналд Тръмп допълнителни санкции срещу Русия, заяви днес самият украински лидер по време на посещение в Копенхаген, цитиран от Франс прес.
03.09.2025 16:52

Новият полски президент ще настоява пред Тръмп за запазване на силно американско военно присъствие в Полша за възпиране на Русия

Новият президент на Полша Карол Навроцки ще посети днес Белия дом, с цел да укрепи отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп и да изрази позицията си, че Вашингтон трябва да поддържа силно военно присъствие в европейската държава, предаде Асошиейтед прес.
03.09.2025 16:43

Зеленски каза, че доставянето на системи за ПВО на Украйна е от "абсолютно стратегическо значение" преди зимата

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от "абсолютно стратегическо значение" за страната му преди настъпването на зимата, предаде Ройтерс. Изказването му е в контекста
03.09.2025 16:06

Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия

Правителството на Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия, заяви чешката министърка на отбраната Яна Чернохова, цитирана от Ройтерс.  Чехия, която е член на НАТО, ще подпише
03.09.2025 16:04

Германският външен министър поиска Индия да убеди Русия да води мирни преговори с Украйна

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова Индия да окаже натиск върху близкия си съюзник Русия да преговаря за мир в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Вадефул отправи призива няколко дни след като индийският премиер Нарендра Моди
03.09.2025 15:52

Германия обяви, че по време на срещата на Коалицията на желаещите за Украйна Тръмп може да бъде поканен да се присъедини по видеовръзка

Държавите, които ще вземат участие утре в Париж в планираната среща на Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна, обмислят варианта да поканят американския президент Доналд Тръмп да се присъедини по видеовръзка, заяви говорител на германското
03.09.2025 15:16

Министър-председателката на Дания прие Зеленски в резиденцията си

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен прие днес украинския президент Володимир Зеленски в официалната си резиденция в Мариенборг, предаде Укринформ, като се позова на изявление в "Екс" на канцеларията на
03.09.2025 15:10

Кремъл каза, че мнението на Мерц за Украйна не трябва да се взима под внимание след критиките му срещу Путин

Кремъл заяви, че мнението на германския канцлер Фридрих Мерц за мирни преговори между Русия и Украйна не трябва да се взима под внимание, след серията от "доста недобри" според Москва изказвания на германския канцлер за руския президент Владимир
03.09.2025 15:08

Кая Калас: Русия не показва желание за прекратяване на войната в Украйна, ЕС трябва да окаже допълнителна помощ на Киев

Очевидно Русия не показва желание за прекратяване на войната в Украйна и ЕС трябва да окаже допълнителна военна, икономическа и дипломатическа подкрепа на Киев. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на
03.09.2025 15:00

Австралия и Великобритания наложиха нови санкции, свързани с Русия

Великобритания и Австралия съобщиха днес, че налагат нови санкции, свързани с Русия, предадоха Ройтерс и ДПА.  Лондон добави 11 физически лица и организации към списъка си със санкции, засягащи Русия, обяви днес британското правителство. Те се
03.09.2025 13:58

Русия заяви, че е атакувала транспортна инфраструктура в Украйна

Руските сили атакуваха транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за военни цели, заяви днес руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс. "Оперативно-тактическата авиация, ударни дронове, ракетните войски и артилерията на
03.09.2025 13:55

Кремъл каза, че мнението на Мерц за Украйна не трябва да се взима под внимание след критиките му срещу Путин

Кремъл обяви днес, че възгледите на Фридрих Мерц по въпроса за разговорите за край на войната в Украйна не трябва да се взимат под внимание след серията от "доста недобри" изказвания на германския канцлер за руския президент Владимир Путин, предаде
03.09.2025 12:54

Генералният секретар на НАТО заяви, че очаква скоро да има яснота за гаранциите за сигурност на Коалицията на желаещите за Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес, че очаква на утрешната среща в Париж или скоро след това да има яснота за това какви гаранции за сигурност може да даде на Украйна Коалицията на желаещите, предаде Ройтерс.Рюте направи това изявление на съвместна пресконференция с естонския президент Алар Карис.
03.09.2025 11:59

Зеленски ще се срещне днес в Копенхаген с лидерите на северните и балтийските страни

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес в Копенхаген с лидерите на северните и балтийските страни, предаде Франс прес, като се позова на канцеларията на датската премиерка Мете Фредериксен.Планира се на срещата да бъде обсъдена по-нататъшната подкрепа за Украйна на фронта и в дипломатическите преговори.
03.09.2025 11:58

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли пристигна на посещение в Киев

Британският министър на отбраната Джон Хийли пристигна на официално посещение в Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския министър на отбраната Денис Шмигал, който публикува видео от срещата им на жп гарата в Киев.
03.09.2025 11:16

Европа се провали с отговора си на конфликта в Газа, заяви испанският премиер Педро Санчес

Европа се провали с отговора си на конфликта в ивицата Газа, заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Пи Ей Медия и ДПА.Санчес каза това в интервю за в. "Гардиън" преди среща с британския премиер Киър Стармър в Лондон.
03.09.2025 11:15

Мащабна руска въздушна атака удари Украйна, докато Путин присъства на парад в Китай

Русия предприе масирана въздушна атака срещу Украйна през нощта, довела до раняването на четирима железничари и накарала Полша да вдигне по тревога изтребители в небето си, съобщиха украинските и полските власти, цитирани от агенциите. Нападението
03.09.2025 06:35

Китайският президент, заобиколен от Путин и Ким, прие в Пекин военния парад по случай края на Втората световна война

Китайският президент Си Цзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между мир или война, откривайки най-големия военен парад в историята на страната си, обграден от руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предаде
02.09.2025 19:56

ПАП: Представители на полското Министерство на външните работи не бяха включени в делегацията, която придружава президента Навроцки в САЩ

Представители на Министерството на външните работи на Полша не са били поканени да придружат президента Карол Навроцки по време на посещението му в САЩ, съобщиха от ведомството и добавиха, че остават отворени за сътрудничество в бъдеще и се надяват то да стане факт, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
26.08.2025 20:12

Полското правителство каза, че ветото на президента върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва милиарди на страната

Решението на полския президент Карол Навроцки да наложи вето върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва на страната 8 млрд. злоти (около 2,20 млрд. долара) и налага изменения в бюджета, предаде Ройтерс, като се позова на министерството на  вътрешните работи и администрацията във Варшава.
25.08.2025 18:17

Полша няма да плаща абонамента за "Старлинк" за Украйна и планира ограничаване на детските надбавки и здравните грижи за украинските бежанци

От 1 октомври Полша няма да може да плаща абонамента за услугата "Старлинк" на компанията "СпейсЕкс" за Украйна поради ветото на президента Карол Навроцки върху закона за удължаване на помощта за украинските граждани, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на говорител на полското министерство на цифровизацията.

