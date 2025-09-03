Полският президент заяви, че е обсъдил с Тръмп увеличаване на американското военно присъствие в Полша

Полският президент Карол Навроцки днес заяви, че е обсъдил с американския президент Доналд Тръмп увеличаване на броя на американските войски в Полша по време на посещението си в Белия дом, предаде Ройтерс.

Навроцки добави, че е уверен в успеха, въпреки че преговорите са в ранен етап.

"По време на разговорите обсъдихме разширяването на американското военно присъствие в Полша... Особено съм доволен, че имаше конкретни дискусии по този проект", каза президентът на Полша пред журналисти след срещата си с Тръмп.