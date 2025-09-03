Подробно търсене

Полският президент заяви, че е обсъдил с Тръмп увеличаване на американското военно присъствие в Полша

Владимир Арангелов
Полският президент заяви, че е обсъдил с Тръмп увеличаване на американското военно присъствие в Полша
Полският президент заяви, че е обсъдил с Тръмп увеличаване на американското военно присъствие в Полша
Полският президент Карол Навроцки и американският президент Доналд Тръмп днес в Белия дом. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
03.09.2025 22:30
 (БТА)

Полският президент Карол Навроцки днес заяви, че е обсъдил с американския президент Доналд Тръмп увеличаване на броя на американските войски в Полша по време на посещението си в Белия дом, предаде Ройтерс.

Навроцки добави, че е уверен в успеха, въпреки че преговорите са в ранен етап.

"По време на разговорите обсъдихме разширяването на американското военно присъствие в Полша... Особено съм доволен, че имаше конкретни дискусии по този проект", каза президентът на Полша пред журналисти след срещата си с Тръмп.

/СХТ/

Свързани новини

03.09.2025 16:52

Новият полски президент ще настоява пред Тръмп за запазване на силно американско военно присъствие в Полша за възпиране на Русия

Новият президент на Полша Карол Навроцки ще посети днес Белия дом, с цел да укрепи отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп и да изрази позицията си, че Вашингтон трябва да поддържа силно военно присъствие в европейската държава, предаде Асошиейтед прес.
02.09.2025 19:56

ПАП: Представители на полското Министерство на външните работи не бяха включени в делегацията, която придружава президента Навроцки в САЩ

Представители на Министерството на външните работи на Полша не са били поканени да придружат президента Карол Навроцки по време на посещението му в САЩ, съобщиха от ведомството и добавиха, че остават отворени за сътрудничество в бъдеще и се надяват то да стане факт, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
26.08.2025 20:12

Полското правителство каза, че ветото на президента върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва милиарди на страната

Решението на полския президент Карол Навроцки да наложи вето върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва на страната 8 млрд. злоти (около 2,20 млрд. долара) и налага изменения в бюджета, предаде Ройтерс, като се позова на министерството на  вътрешните работи и администрацията във Варшава.
19.08.2025 13:27

ПАП: Полша е заявила пред световните лидери, че няма доверие в Путин, каза президентът Карол Навроцки

Полският президент Карол Навроцки заяви, че наскоро е представил пред американските и европейските лидери твърдата позиция на Варшава относно липсата на доверие във Владимир Путин, предаде полската новинарска агенция ПАП.
18.08.2025 17:42

ПАП: Сигурността на Европа навлиза в решаваща фаза, заяви полският премиер по повод съвместната декларация на европейските лидери за Украйна

Европейските лидери, включително полският министър-председател Доналд Туск, приключиха дискусиите относно срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска и публикуваха съвместно изявление, предаде полската новинарска агенция ПАП.
16.08.2025 00:26

ПАП: Полша скоро ще има най-силната армия на НАТО в Европа, заяви президентът на страната

Президентът на Полша Карол Навроцки заяви в Деня на полските въоръжени сили, че тяхната армия скоро ще се превърне в първа въоръжена сила на НАТО в Европа, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:50 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация