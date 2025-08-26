Полското правителство каза, че ветото на президента върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва милиарди на страната

Подробно търсене

Анелия Пенкова
Полският президент Карол Навроцки. Снимка: AP/Czarek Sokolowski
Варшава,  
26.08.2025 20:12
 (БТА)
Решението на полския президент Карол Навроцки да наложи вето върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва на страната 8 млрд. злоти (около 2,20 млрд. долара) и налага изменения в бюджета, предаде Ройтерс, като се позова на министерството на  вътрешните работи и администрацията във Варшава.

В изявление на министерството се казва, че решението означава, че от 1 октомври хиляди украински бежанци ще загубят правото си да работят законно, което ще увеличи риска от работа на черно, ще намали данъчните и социалните приходи и ще навреди на обществения сектор.

Полша е един от най-големите поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г., но някои поляци изразяват недоволство от големия брой украинци, живеещи в Полша, които са около 1,5 милиона души, като твърдят, че нуждите на полските граждани трябва да бъдат приоритет. 

Повлиян от президента на САЩ Доналд Тръмп, Навроцки обеща по време на предизборната си кампания по-рано тази година да постави "поляците на първо място" и да ограничи правата на чужденците в Полша.

Вчера той представи планоивете си за ограничаване на бъдещия достъп до детски надбавки и здравно осигуряване за украинците.

"Решението му подкопава стабилността на икономиката, социалното сближаване, международните задължения на Полша и сигурността на цялата страна", се казва още в изявлението на министерството. 

Ветото задълбочи конфликта между Навроци и центристкото правителство на премиера Доналд Туск, а оценката на вътрешното министерство за разходите бе направена в момент, когато Варшава работи по ограничаване на дефицита в бюджета.

Министерството заяви, че разходите в размер на 8 млрд. злоти ще бъдат причинени и от по-голямата бюрокрация и възможността някои украинци да кандидатстват за убежище, което е по-сложна система от сегашното споразумение за приемане.

"Това означава по-малко пари за местни инвестиции, по-малко средства за училища, болници и социални услуги. Всяко полско семейство ще почувства този ефект", се казва в изявлението на министерството. 

Според полското министерство на цифровизацията ветото заплашва и достъпа на Украйна до сателитните интернет услуги на "Старлинк" на Илон Мъск, които са от критично важно значение за комуникациите както на цивилните, така и на военните.

