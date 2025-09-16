Подробно търсене

Държавите от ЕС се споразумяха за мерки за връщане на украинци в страната им след войната

Анелия Пенкова
Държавите от ЕС се споразумяха за мерки за връщане на украинци в страната им след войната
Държавите от ЕС се споразумяха за мерки за връщане на украинци в страната им след войната
Украинци бягат от страната си в Полша през март 2022 г. Снимка: Daniel Cole/АП
Брюксел,  
16.09.2025 14:46
 (БТА)
Етикети

Страните от ЕС се споразумяха днес за прилагане на координиран подход за връщане на разселени украинци, когато условията позволяват, предаде ДПА. 

"Безмилостните и неоправдани атаки на Русия срещу Украйна продължават. Солидарността на ЕС с украинския народ остава непоколебима", каза датският министър на имиграцията и интеграцията Коре Дюбвад. "В същото време е разумно да се подготвим за деня, в който ситуацията ще позволява на украинците да се върнат у дома и да помогнат за възстановяването на страната", добави той.

От началото на войната повече от 4,3 милиона души са избягали от Украйна в страни от ЕС, сочат данни на Европейската комисия. Германия е приела най-голям брой хора, повече от 1,2 милиона. 

Много от тях се възползват от временния статут на закрила, който дава на украинските граждани достъп до пазара на труда в ЕС, до социални придобивки и медицински грижи, без да се налага да подават документи за получаване на убежище. 

Предвидено е давността на този статут да изтече през март 2027 г. Украинците, отговарящи на условията, ще получат национални разрешения за пребиваване, "издадени например на основания, свързани с работа, обучение, образование или семейни причини", се посочва в прессъобщение на ЕС.

Страните от ЕС ще подкрепят украинците, които желаят да се върнат в родната си страна, като им дадат възможност за проучвателни посещения в Украйна и създадат специални програми за завръщане.

Съгласно новите насоки страните трябва да информират разселените украинци за техните възможности, права и задължения, когато изтече срокът на временния им статут на закрила.

/ДИ/

Свързани новини

26.08.2025 20:12

Полското правителство каза, че ветото на президента върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва милиарди на страната

Решението на полския президент Карол Навроцки да наложи вето върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва на страната 8 млрд. злоти (около 2,20 млрд. долара) и налага изменения в бюджета, предаде Ройтерс, като се позова на министерството на  вътрешните работи и администрацията във Варшава.
25.08.2025 18:17

Полша няма да плаща абонамента за "Старлинк" за Украйна и планира ограничаване на детските надбавки и здравните грижи за украинските бежанци

От 1 октомври Полша няма да може да плаща абонамента за услугата "Старлинк" на компанията "СпейсЕкс" за Украйна поради ветото на президента Карол Навроцки върху закона за удължаване на помощта за украинските граждани, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на говорител на полското министерство на цифровизацията.
23.08.2025 15:08

Мнозинството от поляците са против участие на страната им в мироопазващи сили в Украйна, сочи проучване

Мнозинството поляци са против участието на страната им в многонационални мироопазващи сили в Украйна, сочи проучване на социологическа агенция SW Research, предаде ДПА.
15.08.2025 09:45

Срещата между Тръмп и Путин днес в Аляска е водещата тема в западния печат

Предстоящата тази вечер среща между руския държавен глава Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп е водещата тема в световния печат."Украинските бежанци в Аляска очакват с нетърпение пристигането на Путин", пише в. "Ню Йорк таймс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:56 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация