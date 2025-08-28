Полски изтребител Ф-16 се разби по време на репетиция за авиошоу, пилотът загина

Изтребител Ф-16 на полските военновъздушни сили се разби по време на репетиция за авиошоу в град Радом в Централна Полша и пилотът загина, съобщи полската армия, цитирана от Ройтерс.

„Полски военен пилот загина при катастрофата на самолет Ф-16 – офицер, който винаги е служил на страната си с всеотдайност и голяма смелост. Отдавам почит на паметта му“, написа в „Екс“ министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, след като пристигна на мястото на катастрофата.

Генералният щаб на въоръжените сили на Полша съобщи, че в инцидента е участвал самолет от 31-ва тактическа въздушна база близо до Познан и че няма пострадали хора на земята.

„На място веднага бяха започнати спасителни операции“, се казва още в изявление на щаба.

На публикувани от полските медии кадри се вижда как изтребител Ф-16 изпълнява маневра тоно, след което се удря в земята и избухва в пламъци.

Местните медии съобщиха, че самолетът се е разбил на пистата около 20:30 часа българско време и я е повредил.

Авиошоуто в Радом, планирано за този уикенд, е отменено.