Владимир Арангелов
Два малки самолета се сблъскаха във въздуха над летище в Колорадо; един човек загина и трима бяха ранени
Останките на малък самолет, който се разби в щата Флорида на 14 юли 2025 година. Снимка: CBS News Miami/WFOR чрез AP
Форт Морган, Колорадо,  
02.09.2025 01:43
 (БТА)

Един човек загина, а трима бяха ранени, след като два малки самолета се сблъскаха във въздуха, докато се опитваха да кацнат на летище в североизточната част на американския щат Колорадо, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед Прес.

Самолетите се сблъскали снощи, докато се опитвали да кацнат на летището във Форт Морган, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ. 

И двата самолета, всеки с по двама души на борда, се разбили, след което се възпламенили, каза шерифската служба в окръг Морган.

Двама души от единия самолет са с леки наранявания, един от двамата в другия самолет е откаран в болница, а другият е обявен за мъртъв на място, добави службата.

Националният съвет за транспортна безопасност и Федералната авиационна администрация са започнали разследване на катастрофата.

Форт Морган е град с население от около 12 000 души, разположен на около 130 километра североизточно от Денвър.

