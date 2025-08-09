Подробно търсене

Малък самолет катастрофира в Румъния, двама души са загинали

Петър Къдрев
Снимка: Marta Lavandier, AP. Изображението е илюстративно
Букурещ,  
09.08.2025 18:30
 (БТА)

Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, предаде Аджерпрес. При катастрофата са загинали и двамата души на борда, съобщиха представителите на службата за спешна помощ в окръг Арад.

Според източниците и двамата пътници, мъже на възраст около 45 години, са починали на мястото на инцидента.

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад, който е затворен от юни. В завода е имало обаче няколко служители за охрана на обекта, които са повикали службите за спешна помощ.

Източници от разследването са съобщили пред Аджерпрес, че самолетът е излетял от летището Сирия на разстояние около 25 км от катастрофата и е трябвало да се приземи в Арад.

/ПК/

