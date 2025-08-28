Полски изтребител Ф-16 се разби по време на репетиция за авиационно шоу, пилотът загина

Боен изтребител Ф-16 на полските военновъздушни сили се разби по време на репетиция за авиационно шоу в град Радом в централна Полша и пилотът загина, съобщи правителствен говорител, предаде Ройтерс.

Полските медии информират, че самолетът се е разбил на пистата около 20:30 ч. българско време и я е повредил.

Авиационното шоу в Радом, планирано за този уикенд, е отменено.

Говорителят на полското правителство Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в социалната платформа "Екс", но не даде повече подробности.

Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш е на път към мястото на катастрофата, добави говорителят.