Подробно търсене

Полша затяга закона за помощите за украинските бежанци

Илиян Цвейн
Полша затяга закона за помощите за украинските бежанци
Полша затяга закона за помощите за украинските бежанци
Президентът на Полша Карол Навроцки, Снимка: AP/Mindaugas Kulbis, архив
Варшава ,  
27.09.2025 06:15
 (БТА)
Етикети

Полша затегна условията получаване на помощи от хиляди украински бежанци на своя територия, предаде ДПА.

Полският президент Карол Навроцки подписа снощи закон за удължаване на помощите за украинските бежанци малко преди крайния срок 1 октомври, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), позовавайки се на ръководителя на президентската канцелария.

Ако законът не беше подписан от държавния глава, то тогава правните разпоредби, съгласно които украинците в Полша биват наемани на работа, щяха да престанат да действат от началото на октомври.

Една от новите разпоредби гласи, че украинските бежанци ще получават социални помощи като детски надбавки, само ако работят и плащат данъци в Полша.

Либералното полско правителство и десният консервативен президент Навроцки, който спечели изборите в началото на юни, влязоха в сблъсък заради законодателството.

Навроцки наложи вето на първоначалния вариант на закона, след което правителството отстъпи по отношение на детските надбавки за украинските бежанци.

/ИЦ/

Свързани новини

26.08.2025 20:12

Полското правителство каза, че ветото на президента върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва милиарди на страната

Решението на полския президент Карол Навроцки да наложи вето върху закона за удължаване на помощите за украинските бежанци може да струва на страната 8 млрд. злоти (около 2,20 млрд. долара) и налага изменения в бюджета, предаде Ройтерс, като се позова на министерството на  вътрешните работи и администрацията във Варшава.
25.08.2025 18:17

Полша няма да плаща абонамента за "Старлинк" за Украйна и планира ограничаване на детските надбавки и здравните грижи за украинските бежанци

От 1 октомври Полша няма да може да плаща абонамента за услугата "Старлинк" на компанията "СпейсЕкс" за Украйна поради ветото на президента Карол Навроцки върху закона за удължаване на помощта за украинските граждани, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на говорител на полското министерство на цифровизацията.
12.08.2025 16:52

Туск заяви, че Полша и Украйна не бива да позволяват на Русия да внесе смут в отношенията им преди срещата между Путин и Тръмп

Министър-председателят на Полша Доналд Туск заяви, че Русия се опитва да внесе смут в отношенията между Варшава и Киев преди ключовата среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, след като в страната се разрази скандал заради зрител, развял украинско националистическо знаме на концерт на Националния стадион във Варшава, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:04 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация