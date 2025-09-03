Подробно търсене

Австралия и Великобритания наложиха нови санкции, свързани с Русия

Анелия Пенкова
Австралийската министърка на външните работи Пени Уонг.  (AP Photo/Susan Walsh)
Лондон/Сидни,  
03.09.2025 15:00
 (БТА)
Великобритания и Австралия съобщиха днес, че налагат нови санкции, свързани с Русия, предадоха Ройтерс и ДПА. 

Лондон добави 11 физически лица и организации към списъка си със санкции, засягащи Русия, обяви днес британското правителство. Те се отнасят до хора и групи, които "работят и оказват подкрепа за руската програма за насилствена депортация и превъзпитаване на украински деца", пише на уебсайта на правителството. 

От друга страна, австралийското правителство наложи забрана за пътуване и санкции на 14 физически лица заради потискане на гражданското общество в Русия и заради инвазията в Украйна, съобщи министърката на външните работи на Австралия Пени Уонг. 

"Ситуацията с човешките права в Русия продължава да се влошава на фона на репресиите, целящи да потискат правата на човека и антивоенните виждания", се казва в изявление на Уонг. 

Тя заяви това преди среща с Юлия Навална, вдовица на руския дисидент Алексей Навални, който през 2024 г. почина в затвора. 

"Госпожа Навална е един безстрашен глас на демокрацията в Русия, продължаващ борбата, за която плаща огромна цена в личен план", заяви Уонг. 

Санкционираните 14 лица са сегашни и бивши руски министри, както и такива, за които австралийското правителство предполага, че са извършвали дейности от "икономическа или стратегическа важност за Русия". 

Уонг добави, че те също така са отговорни, че са "допуснали незаконната и неморалната инвазия в Украйна". 

