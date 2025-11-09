Лондон се опитва да установи дали закупуването на руски самолети от британски компании е нарушило санкциите срещу Москва, съобщи "Обзървър"

Правителството на Великобритания се опитва да установи дали покупката от британски компании на самолети от Русия за няколко милиона лири е нарушила режима на санкции, наложен от Лондон на Москва. Това съобщи днес правителствен говорител, цитиран от неделното издание на британския в. "Гардиън" - "Обзървър", коeто е сигнализирало за случая "Даунинг стрийт 10".

Обединеното кралство е внесло руски стоки на стойност 80 милиона бр. лири през първите шест месеца на 2025 г., което представлява увеличение с 21,2 на сто спрямо същия период на миналата година, по данни на британското министерство на търговията. Почти половината от тази сума – 36,3 млн. лири – е била предназначена за закупуване на руски самолети.

Длъжностните лица не можаха да уточнят кой е извършел покупката и дали тя е допустима съгласно британския режим на санкции срещу Русия, който забранява закупуването на авиационни стоки и технологии, както и "стоки, които генерират значителни приходи за Русия".

"Неспазването на санкциите е престъпление, наказуемо с големи финансови глоби или дори наказателно преследване, и ние разглеждаме много сериозно сигналите за британски компании, които не ги спазват. Насърчаваме всеки, който смята, че дадена компания може да е нарушила търговските санкции, да съобщи за това на правителството", заяви говорителят на британското правителство.

Смята се, че това е първият случай на внос на самолети от Русия в Обединеното кралство след налагането на британски санкции заради руската инвазия в Украйна, въпреки че през февруари стана известно, че британски фирми са изнасяли самолетни части за Индия, които са достигнали до Русия.

Същевременно говорител по международните въпроси на британската партия "Либерални демократи" коментира случая като каза, че той повдига "сериозни опасения за сигурността".

"Под ръководството на това правителство Великобритания е внесла повече руски стоки и е платила десетки милиони лири за закупуването на самолети от Москва. Британската общественост ще бъде възмутена, че Обединеното кралство продължава да пълни военната каса на Путин", отбеляза той.