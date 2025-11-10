Подробно търсене

Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на Украйна

Николай Станоев
Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на Украйна
Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на Украйна
Киев е потънал в мрак в събота вечерта след масираната руска атака срещу енергийната система на Украйна, 8 ноември 2025 г. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Киев,  
10.11.2025 04:31
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на страната, предаде Укринформ.

Той направи това снощи - ден след като масирана руска въздушна атака нанесе щети на енергийни обекти в Украйна.

"През следващите седмици ще проведем нови преговори, насочени предимно към по-голяма подкрепа за енергийния сектор - конкретни решения, необходимото финансиране и оборудването, от което се нуждаем. Някои страни, по-конкретно от Северна Европа, вече ни помагат, а ние подготвяме споразумения и с държави от Южна Европа", пише в изявление, публикувано на официалния уебсайт на Зеленски.

Украинският президент каза снощи във вечерното си видеообръщение, че хиляди хора са ангажирани с усилията за стабилизиране и възстановяване на енергийната система на страната след нанесените ѝ наскоро щети.

Вчера властите в няколко руски власти също съобщиха за прекъсвания на електро- и топлоснабдяването след украински нападения.

И тази нощ в Украйна е в сила въздушна тревога.

В редица руски области пък е в обявена опасност от дронове, предаде ТАСС. Няколко летища в страната - във Волгоград, Саратов, Тамбов, Самара и Пенза, временно са затворени.

/НС/

Свързани новини

09.11.2025 19:51

Тръмп назначи специален пратеник за Беларус

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи специален пратеник за Беларус, предаде Ройтерс. Ролята е поверена на Джон Коул, който е помогнал в преговорите за освобождаването на политически затворници от беларуски затвори. Тръмп заяви, че иска още
09.11.2025 17:42

Зеленски наложи санкции на бивш председател на Конституционния съд на Украйна и на руски представители

Украинският президент Володимир Зеленски одобри решението на Националния съвет за сигурност и отбрана на Украйна да бъдат наложени санкции на бившия председател на Конституционния съд на Украйна Олександър Тупицки, на високопоставени руски
09.11.2025 16:31

Лондон се опитва да установи дали закупуването на руски самолети от британски компании е нарушило санкциите срещу Москва, съобщи "Обзървър"

Правителството на Великобритания се опитва да установи дали покупката от британски компании на самолети от Русия за няколко милиона лири е нарушила режима на санкции, наложен от Лондон на Москва. Това съобщи днес правителствен говорител, цитиран от
09.11.2025 12:27

Киев изрази безпокойство за украински гражданин, арестуван в Италия във връзка със саботажа на "Северен поток"

Комисарят по правата на човека в Украйна Дмитро Любинец изрази безпокойство за украински гражданин, който бе задържан в Италия във връзка с взривовете на газопроводите "Северен поток" 1 и 2 в Балтийско море, предаде ДПА.
13.08.2025 15:01

Колко територия контролира Русия в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще се срещне след два дни в Аляска с руския си колега Владимир Путин, каза, че уреждането на конфликта в Украйна минава през отстъпване на територии. Представители на администрацията на Тръмп, цитирани от Асошиейтед прес, са уведомили украинските власти, че Русия настоява да получи украински земи в замяна на слагането на край на войната.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:13 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация