Украйна каза, че е свалила тази нощ 52 от 67 руски дрона

Военновъздушните сили на Украйна унищожиха тази нощ 52 от 67 руски дрона, предаде Укринформ, като се позова на изявление в "Телеграм" на ВВС.

От 18:30 часа вчера врагът атакува с две балистични ракети "Кинжал" от Тамбовска област, 5 ракети земя-въздух от Курска област, както и 67 дрона "Шахед", "Гербера" и други видове. Около 40 от тях са били "Шахед".

Въздушните атаки са отблъснати от авиация и зенитно-ракетни комплекси, средства за радио и електронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинските сили.

Според предварителни данни към 9:30 часа днес противовъздушните сили са свалили 52 дрона.

Съобщава се за 15 дрона, които са поразили 9 локации.

Информацията за ракетите все още се изяснява. ВВС отбелязват, че няма данни за поразени сгради и съоръжения.

По-рано Укринформ съобщи, че 4-етажен жилищен блок бе поразен в Одеса вследствие на руска атака тази сутрин.