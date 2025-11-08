Подробно търсене

Руска атака срещу украинския град Днепър взе една жертва; пожар избухна в столицата Киев

Иво Тасев
Разрушения в сграда в украинския град Днепър след руска атака, 30 септември 2025 г. Снимка: Службата за извънредни ситуации на Украйна чрез АП
Киев,  
08.11.2025 07:55
 (БТА)
Жена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при руско нападение срещу украинския град Днепър тази нощ, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Службата за извънредни ситуации на Украйна в приложението "Телеграм".

Тялото на жената беше открито на петия етаж на жилищна сграда.

"Днепър: една жертва, десет ранени, в това число две деца, в резултат от масирана руска атака", гласи изявлението.

Отбелязва се, че по време на операциите на спешните служби са спасени 28 души, сред които 5 деца. 

Междувременно в Печерски район на Киев избухна пожар вследствие на руско нападение срещу украинската столица, съобщи в "Телеграм" началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

Руските сили нанесоха и ракетен удар в покрайнините на втория по големина град в Украйна - Харков, информира Укринформ, цитирайки началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

"Серия от експлозии в Харков. Първите доклади сочат, че врагът е изстрелял ракети", се казва в публикацията на Синегубов в "Телеграм".

