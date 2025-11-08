Подробно търсене

Валерия Динкова
Русия извърши мащабна атака срещу украинската енергийна система, съобщиха украинските власти
Илюстративна снимка: Ukrainian Emergency Service via AP
Киев,  
08.11.2025 02:40
 (БТА)
Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ, причинявайки спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърката на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес.

"Врагът още веднъж извърши мащабна атака срещу украинската енергийна система. По тази причина са въведени аварийни прекъсвания на електроподаването в няколко региона", написа тя във "Фейсбук".

Късно снощи един човек бе убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна. Атакуван е автомобил между селата Зелени Гай и Гуляйполе, съобщи областният управител Иван Федоров. Убит е 69-годишен мъж, а 67-годишна жена е била ранена.

В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения. Нанесени са щети на енергийна инфраструктура, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.

07.11.2025 17:18

Зеленски заяви, че Русия струпва войски край Вовчанск в Източна Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски край украинския град Вовчанск в Североизточна Украйна, предаде Ройтерс. Зеленски заяви пред репортери в Киев, че атаката на руските войски срещу град Покровск има за цел да демонстрира на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле.
07.11.2025 14:53

Русия е бомбардирала с управляеми бомби град Орехов в Запорожка област, като е убила един човек и е ранила женена двойка

Русия е бомбардирала град Орехов в Запорожка област, като е използвала управляеми бомби, предаде украинската информационна агенция Укринформ. При руските удари е загинал 60-годишен общински работник и са били ранени съпрузи, съобщи Иван Фeдоров,

