Четирима души загинаха при мащабна руска атака срещу Украйна, при която бяха повредени и ключови енергийни съоръжения

Четирима души загинаха, а големи енергийни съоръжения в три украински области бяха повредени при мащабна руска атака с дронове и ракети през изминалата нощ, съобщиха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на властите в Украйна.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала Украйна с 450 дрона и 45 ракети.

Трима души бяха убити, а 12 други - ранени, в град Днепър, при удар с дрон по жилищна сграда. Местните власти в Харковска област съобщават за един още загинал.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко съобщи за повреди на енергийни съоръжения в Киевска, Полтавска и Харковска област.

Зеленски настоя съюзниците на Киев да засилят натиска чрез още санкции срещу руската енергетика. "За всеки руски удар по нашата енергийна инфраструктура, който вреди на мирни граждани точно преди зимата, трябва да се отговори със санкции, насочени срещу цялата руска енергетика, без изключения", посочи украинският президент в своя канал в приложението "Телеграм".

От началото на войната в Украйна преди близо четири години Русия настоятелно атакува украинския енергиен сектор точно преди зимата, когато потреблението на енергия нараства. Само през тази есен Москва девет пъти атакува газовата инфраструктура на Украйна, заяви украинското държавно енергийно дружество "Нафтогаз".

Руското министерство на отбраната заяви, че е нанесло "масивен удар с високоточни въздушни оръжия с голям обсег, както и с оръжия с наземно и с морско базиране" по съоръжения за производство на оръжия и енергия в отговор на украинските удари по Русия.

Москва заяви също, че руските сили продължават да напредват в ожесточените битки около ключовите градове Покровск и Купянск, както и че са превзели малко село в Източна Украйна.

Украйна регулярно изстрелва свои дронове, с които атакува петролни съоръжения в Русия. По този начин Киев се опитва да ограничи възможностите на Русия да финансира продължаването на войната на фона на провалите в дипломатическите усилия за спирането ѝ.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 406 руски дрона и 9 ракети, докато 26 руски ракети и 52 дрона са поразили 25 обекта.

Свириденко заяви, че правителството и енергийните дружества работят за възстановяване на засегнатото електрозахранване, водоснабдяване и отопление.

Големи части от два града в украинската Полтавска област са без ток и използват генератори, за да си осигурят вода, заявиха местните власти.