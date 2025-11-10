Подробно търсене

Русия заяви, че тази нощ е свалила 71 украински дрона

Божидар Захариев
Изглед от Москва - снимка: AP/Dmitry Serebryakov
Москва,  
10.11.2025 08:04
Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 71 украински дрона над региони на Русия и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 71 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 29 над територията на Брянска област, 7 - над територията на Курска област, по 5 - над териториите на Липецка и Смоленска област, по 4 над териториите на Орловска, Тверска и Самарска област, (. . .), по един над териториите на Калужка, Ростовска и Тулска област, 7 - над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското ведомство.

В изявлението се казва още, че три дрона са свалени над украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г.

