Украински удари с дронове и ракети предизвикаха прекъсвания на тока и отоплението в няколко руски области

Атанаси Петров
Губернаторът на руската Белгородска област Вяческлав Гладков оглежда разрушения в село Маслова Пристан, 8 октомври 2025 г. Снимка: Каналът на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков в "Телеграм" чрез АП
Москва/Киев,  
09.11.2025 15:51
Властите в няколко области в Русия обявиха въздушна тревога и съобщиха днес за прекъсвания на електроснабдяването и отоплението поради украински удари с дронове и ракети, предаде ДПА.

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков заяви, че е повредена енергийната и отоплителната инфраструктура на град Белгород. Нанесени са щети и на жилищни сгради и превозни средства. "Ремонтните дейности са в ход", заяви той в приложението "Телеграм". 

Губернаторът на съседната Воронежка област Александър Гусев потвърди, че е била обявена въздушна тревога и че противовъздушната отбрана е прехванала няколко украински дрона. По непотвърдена информация е била засегната местна топлоелектрическа централа, като властите съобщават само за пожар в общинско съоръжение, който е бил бързо потушен.

Гусев предупреди, че части от Воронеж може да изпитат временни прекъсвания и колебания в електрозахранването и отоплението. Той потвърди и за материални щети по сгради и автомобили, като призова жителите да се подслонят в бункери като предпазна мярка

Жители на град Таганрог в руската Ростовска област съобщиха в социалните мрежи за тътени от експлозии и прекъсвания на електрозахранването. По-късно местните власти, цитирани от Ройтерс, заявиха, че електроснабдяването в града е напълно възстановено, без да посочват причините за смущенията. 

От друга страна, властите в Украйна съобщиха за масирана руска атака срещу енергийната ѝ инфраструктура с дронове и ракети.

Украинските власти заявиха, че са регистрирали 69 руски атаки с дронове, като 34 от тях са били отблъснати. Вчера Киев съобщи за руско нападение с над 450 дрона и 45 ракети.

Свързани новини

08.11.2025 14:36

Четирима души загинаха при мащабна руска атака срещу Украйна, при която бяха повредени и ключови енергийни съоръжения

Трима души загинаха, а големи енергийни съоръжения в три украински области бяха повредени при мащабна руска атака с дронове и ракети през изминалата нощ, съобщи Ройтерс, позовавайки се на властите в Украйна. Президентът Володимир Зеленски заяви, че
08.11.2025 03:42

Ройтерс: САЩ подкрепят европейския план за използване на замразените руски активи за Украйна

САЩ напълно подкрепят намерението на Европейския съюз да използва замразените руски активи като инструмент за оказване на помощ за Украйна и натиск за слагане на край на войната, предадоха Ройтерс и Укринформ.
07.11.2025 19:08

Зеленски: Орбан няма да спре движението на Украйна към ЕС, както Русия не успя

Унгарският премиер Виктор Орбан не може да спре движението на Украйна към Европейския съюз, а опитите му да блокира този процес само показват подкрепата му за реториката на Москва, каза на брифинг днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

