Русия съобщи, че е унищожила четири украински безекипажни катера край пристанището в Туапсе

Валерия Динкова
Безекипажен катер "Magura V5. Снимка: Daniyar Sarsenov / Министерство на цифровата трансформация на Украйна чрез АП, архив
Москва,  
10.11.2025 12:27
 (БТА)
Руските сили днес унищожиха четири украински безекипажни катера край черноморското пристанище Туапсе, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на местна оперативна група.

Туапсе е ключов руски център за износ на гориво. По данни на индустриални източници и системи за проследяване на кораби пристанището е спряло износа на горива, а местната рафинерия е прекратила преработката на суров петрол след украинските атаки с дронове срещу инфраструктурата ѝ на 2 ноември.

Един от морските дронове днес е бил взривен близо до брега, уточни оперативната група. Тя добави, че ударните вълни от детонацията са нанесли щети по прозорците на втория етаж на двуетажна сграда, както и на гараж и постройка за лодки. Няма пострадали при операцията.

Руските железници заявиха, че са удължили ограниченията за доставки на товари към Туапсе до 13 ноември.

