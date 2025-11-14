Украинска атака с дронове нанесе поражения на жилищни сгради и петролна база в черноморския град Новоросийск

Подробно търсене

Петролен танкер на пристан в комплекс "Шесхарис" в град Новоросийск - едно от най-големите съоръжения за петрол и петролни продукти в Южна Русия, 11 октомври 2022 г. Снимка: АП
Москва,  
14.11.2025 04:26
 (БТА)
Украинско нападение с дронове повреди рано днес три жилищни сгради, петролна база и крайбрежни съоръжения в черноморския пристанищен град Новоросийск, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Оперативният щаб на Краснодарския край написа в "Телеграм", че отломки от дронове са нанесли поражения на три апартамента. Изпочупени са стъклата на прозорците им.

Щабът, цитиран от ТАСС, отбеляза, че мъж е пострадал след попадането на отломки от дрон в жилището му, а още трима души са били ранени при падане на парчета от безпилотен летателен апарат върху граждански плавателен съд в пристанището.

Междувременно оперативния щаб в Краснодарския край обяви, че лумналият пожар в петролна база в комплекса "Шесхарис" в Новоросийск вече е потушен. "Няма пострадали", се казва в изявление на щаба.

В гасенето на пожара са участвали 172-ма души и 51 единици техника на аварийно-спасителните подразделения, включително 76 души персонал и 23 единици техника от руското министерство на извънредните ситуации.

 

