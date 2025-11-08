Подробно търсене

Ройтерс: САЩ подкрепят европейския план за използване на замразените руски активи за Украйна

Валерия Динкова
Ройтерс: САЩ подкрепят европейския план за използване на замразените руски активи за Украйна
Ройтерс: САЩ подкрепят европейския план за използване на замразените руски активи за Украйна
Сградата на Руската централна банка в Москва. Снимка: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File
Киев,  
08.11.2025 03:42
 (БТА)
Етикети

САЩ напълно подкрепят намерението на Европейския съюз да използва замразените руски активи като инструмент за оказване на помощ за Украйна и натиск за слагане на край на войната, предадоха Ройтерс и Укринформ.

Европейската комисия предложи план, който ще позволи на правителствата на страните от ЕС да използват до 185 млрд. евро от общо около 210 млрд. евро руски държавни активи, замразени в Европа, без да бъдат конфискувани.

Вашингтон "напълно подкрепя (ЕС) и стъпките, които той предприема в момента, за да бъде в състояние да използва тези активи като инструмент", заяви пред Ройтерс американски представител.

Изпълнението на европейското предложение в момента е в застой заради възражения от страната на Белгия, където се съхраняват тези активи.

Вчера Германия предположи, че забелязаните през последните дни дронове над летища и военни бази в Белгия са били послание от Москва да не се докосват замразените активи. Русия отрече каквато и да било връзка с инцидентите и обеща "болезнен отговор", ако активите ѝ бъдат конфискувани.

След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна САЩ и съюзниците му забраниха финансови трансакции с Руската централна банка и Министерството на финансите и блокираха около 300 млрд. долара руски държавни активи.

ЕС увеличи натиска над белгийското правителство да разреши употребата на замразените руски активи, за да се даде репарационен заем на Украйна.

По-рано председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че предложението за осигуряване на Украйна на репарационен заем от 140 млрд. евро от замразените руски активи е надежден и легален начин да се накара Русия да плати за щетите, които е нанесла в Украйна.

/ВД/

Свързани новини

07.11.2025 15:13

Белга: Използването на замразените руски активи за Украйна ще бъде обсъдено на среща между ЕС и Белгия

Европейската комисия (EК) ще положи допълни усилия да успокои опасенията на Белгия за плана си да използва замразени руски активи за финансиране на заем за Украйна. Предвидено е представители на ЕК и хора от екипа на белгийския премиер Барт де Вевер да се срещнат днес за целта, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.
28.10.2025 15:16

Фон дер Лайен и северните страни са уверени, че до декември ще намерят решение за финансиране на Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителите на северните страни днес заявиха, че са уверени, че до декември ще намерят решение за финансиране на нуждите на Украйна през следващите две години, използвайки замразените руски активи, предаде Франс прес.
28.10.2025 14:14

Германският външен министър призова за подкрепа за Украйна преди началото на зимата

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес в Брюксел страните от Запада да окажат подкрепа на Украйна преди зимата, която ще бъде от критично значение, предаде Укринформ, като се позова на германския в. "Зюддойче цайтунг".
26.10.2025 15:23

Словакия няма да участва в нито една програма на ЕС за военните нужди на Украйна, заяви Роберт Фицо

Словакия няма да участва в нито едно програма на Европейския съюз, насочена към финансиране на военната помощ за Украйна, заяви премиерът Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:06 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация