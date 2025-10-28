Подробно търсене

Германският външен министър призова за подкрепа за Украйна преди началото на зимата

Анелия Пенкова
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул. (Yavuz Ozden/DIA Photo via AP)
Брюксел,  
28.10.2025 14:14
 (БТА)
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес в Брюксел страните от Запада да окажат подкрепа на Украйна преди зимата, която ще бъде от критично значение, предаде Укринформ, като се позова на германския в. "Зюддойче цайтунг".

"Зимата е от изключителна важност. Украйна трябва да остане способна да се защитава", каза германският топдипломат. Вадефул отбеляза, че Коалицията на желаещите е обсъдила "мобилизирането на всички сили по такъв начин, че Украйна да издържи зимата".

Вадефул изтъкна, че Германия носи специална отговорност по този въпрос. 

"Украйна може да разчита на Германия по всяко време", заяви той. 

Вадефул изрази увереност, че на срещата на ЕС през декември ще бъде дадено позволение на украинците да използват замразените руски активи. Германия подкрепя стъпките за гарантиране, че Украйна има достатъчно финансова и техническа подкрепа, за да се защити от Русия, добави германският министър.

