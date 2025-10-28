Членове на снимачен екип на германския всекидневник "Велт" бяха ранени при руска атака с дрон край фронтовата линия в Украйна, съобщи Укринформ

Руски дрон атакува украински военен автомобил, при което бяха ранени няколко души от снимачен екип на "Велт", предаде Укринформ, като се позова на публикация в "Телеграм" на германския всекидневник.

Старши репортерът на "Велт" Ибрахим Набер придружавал подразделение за противовъздушна отбрана на украинската 42-ра бригада близо до фронтовата линия. Докато екипът снимал в открито поле, руски дрон "Ланцет" поразил военен автомобил наблизо.

При удара един войник е бил убит и още един - тежко ранен. Трима души от снимачния екип на Набер също са били ранени.

"Иван (продуцентът) бе ударен от две осколки в краката. Една от тях проникна толкова дълбоко, че лекарите все още не могат да я извадят. Те обаче казват, че той ще може да ходи отново", каза Набер, цитиран от главния редактор на "Билд" Пол Ронцхаймер.

Операторът Виктор и самият Набер се отървали с "леки наранявания" - временна загуба на слуха и натъртвания, от които се възстановили за няколко дни.

Набер описа как дроновете са променили начина, по който журналистите отразяват войната, казвайки, че дори на 10-12 километра от фронтовата линия сега има "зона на смъртта".

"Дроновете могат да те поразят навсякъде, по всяко време", добави той.

"Помня как през февруари 2023 г. можехме да придружаваме украински войски само до 2-2,5 километра от руските позиции - в града и посред бял ден. Сега това е невъзможно. В рамките на пет минути първите дронове ще дойдат", каза още Набер.

Междувременно началникът на областната военна администрация в Харковска област Олег Синегубов обяви, че в град Купянск са останали едва 561 жители, съобщи Укринформ.

"Общо 561 души остават там. Получихме информация, че днес е била убита жена. Военните ни и правоприлагащите органи сега уточняват всички подробности", каза Синегубов.

Според него около 30 души са били евакуирани от Купянск през последния ден. Евакуацията продължава под постоянен обстрел и на фона на голяма опасност.

"Евакуациите от Купянск са като специална операция - внимателно планирани и извършвани или от въоръжените сили, или от националната полиция", посочи Синегубов.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна в града в момента се извършват антидиверсионни операции.