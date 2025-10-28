Подробно търсене

Основната цел на Русия е Покровск, сраженията в града продължават, заяви Зеленски

Валерия Динкова
Украински войник върви край повредени при руски удари сгради в централната част на Покровск в Донецка област, 23 април 2025 г. Снимка: AP Photo/Michael Shtekel, File
Киев,  
28.10.2025 00:20
 (БТА)
Руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитирано от Укринформ.

"Разговарях с армията - обръща се специално внимание на Покровск, както и на съседните райони", каза Зеленски.

Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области.

"Възможностите за нанасяне на далекобойни удари са част от нашата независимост и ще бъдат най-важният елемент в гарантирането на мира," каза Зеленски.

Президентът на Украйна добави, че военните лидери са обсъдили цели на ударите до края на годината, включително "географско разширяване" на атаките.

/АГ/

