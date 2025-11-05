Няма обкръжени украински подразделения в Покровск и Мирноград, заяви Генералният щаб на Украйна

site.btaНяма обкръжени украински подразделения в Покровск и Мирноград, заяви Генералният щаб на Украйна
Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете Покровск и Мирноград от страна на руските нашественици. Нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено, заяви говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Андрий Ковалов, цитиран от Укринформ.
„Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете в агломерацията Покровск-Мирноград. Също така нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено“, увери Ковалов.
По думите му подразделенията на ВСУ правят всичко възможно, за да поддържат логистичните си връзки.
Той добави, че обстановката в Покровск е трудна, но в момента се извършва сложна операция за установяване на вражеските сили в градския район, за тяхното унищожаване и за изтласкване на руските нашественици от Покровск.
Генералният щаб също така призова гражданите да разчитат на официалните източници на информация и да не разпространяват непотвърдена информация.
Укринформ по-рано съобщи, че украинските Сили за отбрана са спрели разширяването на руското военно присъствие в северната част на Покровск и са попречили на врага да прекъсна пътя, който свързва града с Родинске.
След успешна въздушнодесантна операция допълнителни подразделения на Военното разузнаване са проникнали през сухопътен коридор и са се обединили със специални сили, които са подсигурили определени линии в Покровск.
Силите за въздушен десант на ВСУ отбелязват, че към 4 ноември в Покровск са продължавали ожесточени сражения в градски условия.
Обстановката в този сектор остава динамична, посочва Украинформ.
/ДИ/
