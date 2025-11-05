Подробно търсене
Няма обкръжени украински подразделения в Покровск и Мирноград, заяви Генералният щаб на Украйна

Владимир Арангелов
Украинският президент Володимир Зеленски връчва награда на военнослужещ близо до фронтовата линия в град Покровск, Донецка област, 4 ноември 2025 година. Снимка: Ukrainian Presidential Press Office via AP
Киев,  
05.11.2025 14:26
 (БТА)
Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете Покровск и Мирноград от страна на руските нашественици. Нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено, заяви говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Андрий Ковалов, цитиран от Укринформ.

„Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете в агломерацията Покровск-Мирноград. Също така нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено“, увери Ковалов.

По думите му подразделенията на ВСУ правят всичко възможно, за да поддържат логистичните си връзки.

Той добави, че обстановката в Покровск е трудна, но в момента се извършва сложна операция за установяване на вражеските сили в градския район, за тяхното унищожаване и за изтласкване на руските нашественици от Покровск.

Генералният щаб също така призова гражданите да разчитат на официалните източници на информация и да не разпространяват непотвърдена информация.

Укринформ по-рано съобщи, че украинските Сили за отбрана са спрели разширяването на руското военно присъствие в северната част на Покровск и са попречили на врага да прекъсна пътя, който свързва града с Родинске.

След успешна въздушнодесантна операция допълнителни подразделения на Военното разузнаване са проникнали през сухопътен коридор и са се обединили със специални сили, които са подсигурили определени линии в Покровск.

Силите за въздушен десант на ВСУ отбелязват, че към 4 ноември в Покровск са продължавали ожесточени сражения в градски условия. 

Обстановката в този сектор остава динамична, посочва Украинформ.

/ДИ/

05.11.2025 12:35

Украйна е свалила тази нощ 61 от общо 80 руски дрона, съобщи командването на украинските ВВС

Украинските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили или блокирали 61 руски дрона тип „Шахед“, „Гербера“ и други видове в северната, южната и източната част на Украйна през изминалата нощ, предаде Укринформ, като се позова на публикация на командването на военновъздушните сили в "Телеграм".
04.11.2025 19:15

Украйна твърди, че Русия е атакувала и убила с дронове двама цивилни

Представители на украинската армия заявиха днес, че руските сили са убили двама невъоръжени цивилни с дистанционно управляеми дронове в източната част на Харковска област, предаде ДПА. Твърдението идва, след като украинско военно формирование
04.11.2025 18:59

Германия е готова да увеличи помощта си за Украйна с 3 милиарда евро през следващата година

Германия планира да увеличи финансовата си помощ за Украйна с близо 3 млрд. евро (3,5 млрд. долара) през следващата година, заяви днес говорител на германското министерство на финансите, цитиран от Ройтерс. Берлин е най-големият дарител на военна
04.11.2025 17:31

Зеленски съобщи, че Украйна е готова да отвори първите три преговорни клъстера за членството си в ЕС

След публикуването на последния доклад на Европейската комисия за напредъка по пътя към членството в ЕС, президентът на Украйна  Володимир Зеленски заяви, че страната му уверено се движи към присъединяване към съюза и е готова да отвори три
04.11.2025 16:50

Зеленски призова Орбан да не блокира присъединяването на Украйна към ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова унгарския си колега Виктор Орбан да не блокира страната му за ЕС, предаде Франс прес. "Наистина бихме искали унгарският премиер да ни подкрепи или поне да не ни блокира", каза Зеленски по време
04.11.2025 16:47

МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи, съобщи Рафаел Гроси

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) непрестанно работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на украинските атомни централи, каза днес началникът на МААЕ Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.
04.11.2025 16:06

Зеленски се срещна с бойци на Националната гвардия на Украйна, защитаващи направлението към Добропиля

Президентът  на Украйна Володимир Зеленски се срещна с войници в командния пункт на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов", който заедно със съседните подразделения защитава направлението към Добропиля. Той обсъди с войниците
04.11.2025 15:43

Най-малко един убит и 17 ранени при нови руски атаки срещу Украйна

Руски удари с дронове и ракети в източната и южната част на Украйна днес са убили най-малко един човек и са ранили 17 души, съобщиха украинските власти, предаде ДПА. В Депропетровска област 65-годишна жена е загинала, а 11 души, включително две
04.11.2025 15:33

Докладът на ЕС показва, че Украйна се приближава "уверено" към членство, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последният доклад за Украйна на Европейската комисия показва, че Киев "се приближава уверено" към членството си в ЕС и е готово да отвори първите три преговорни глави, предаде Ройтерс. "Очакваме
04.11.2025 15:03

Зеленски съобщи, че е посетил войските на фронтовата линия в Източна Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е посетил войските, сражаващи се в околностите на източния град Добропилия. Там силите на Киев предприеха контраофанзива срещу руската армия, предаде Ройтерс. "Беше отделено внимание на оръжията,
04.11.2025 12:21

Русия заяви, че затяга обръча около Покровск; Украйна съобщи, че е отблъснала 55 атаки в района

Руското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили затягат обръча около украинските войски в Покровск – транспортен и логистичен възел, който Москва се опитва да превземе вече повече от година, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС. В
04.11.2025 11:28

Украинската ПВО унищожи през нощта 92 руски дрона, съобщи Киев

Украинските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) унищожиха 92 от 130-те дрона, използвани от Русия за атака срещу Украйна от вчера вечерта, съобщи Укринформ. Военновъздушните сили на Украйна съобщиха тази информация в канала Телеграм. Според
04.11.2025 10:29

Беларус все повече се опитва да дестабилизира балтийските страни, заяви украинският Център за противодействие на дезинформацията

Беларус все по-интензивно се опитва да дестабилизира балтийските страни, особено в Литва, където е бил отчетен най-големият брой нелегални преминавания на границата от беларуска територия през последните шест месеца, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на публикация в „Телеграм“ на украинския Център за противодействие на дезинформацията.
04.11.2025 09:16

Енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област масирано беше атакувана през нощта, съобщи областният управител

Енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област масирано беше атакувана през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.Бяха извършени две атаки с дронове. Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, която свали повечето дронове, имаше поразени цели по обектите на пристанищната и енергийна инфраструктура", каза Кипер.
03.11.2025 21:21

Русия струпва войски близо до град Добропиля, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски близо до град Добропиля в Източна Украйна, където украинските сили напреднаха по-рано тази година след успешна контраофанзива, съобщиха Ройтерс и Укринформ. По думите на
03.11.2025 19:37

Напредъкът на Русия в Украйна през октомври е стабилен; най-застрашена е Донецка област, съобщи Институтът за изследване на войната

Напредъкът на руските сили в Украйна остава стабилен през октомври, а най-застрашена остава източната Донецка област, става ясно от анализ на Франс прес, базиран на данни, предоставени от американския Институт за изследване на войната (ИИВ), който
03.11.2025 18:01

Силите на Киев напредват в района на Добропиля в Източна Украйна, обяви главнокомандващият Сирски

Силите на Киев напреднаха в района на източноукранския град Добропиля, като отвоюваха от руските войски 188 квадратни километра и установиха контрол върху още 250 кв. км, които досега бяха ничия земя, предаде Ройтерс, позовавайки на изявление от
03.11.2025 14:29

Москва съобщи, че руските сили напредват в град Покровск и нанасят удари срещу обекти от украинската военно-промишлена инфраструктура

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са напреднали в град Покровск в Донецка област и са нанесли масирани удари тази нощ срещу украински военно-промишлени обекти, предаде Ройтерс.  Руските сили унищожават това, което
02.11.2025 18:49

Русия продължава да напредва в ключовия град Покровск в Източна Украйна според източници на информация с открит достъп

Руските сили продължават да напредват в ключовия град Покровск в Източна Украйна на фона на ожесточени сражения, според военният канал в „Телеграм“ „ДийпСтейт“, цитиран от ДПА.
01.11.2025 13:13

Руското министерство на отбраната заяви, че 98 украински дрона са били свалени снощи над територията на страната

Руските сили за противовъздушна отбрана снощи свалиха 98 украински дрона над територията на Русия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
31.10.2025 17:13

Укринформ: Покровск не е обкръжен, украинските сили удържат позициите си, каза Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че макар руските войски да са в Покровск, те са систематично унищожавани от украинските сили. По думите му, по данни към сутринта на днешния ден няма значителни промени, няма регистрирано обкръжаване,
30.10.2025 16:46

Украйна укрепва отбраната на Покровск в момент, когато Русия засилва атаките си, заяви Сирски

Украйна взема мерки за укрепване на отбраната на стратегическия транспортен възел Покровск с цел да подсигури един от основните пътища за снабдяване и евакуация на украинските сили в района и да прочисти града от проникналите в него руски пехотни
29.10.2025 22:05

Най-тежка е ситуацията край Покровск, отбраняваме позициите си в Купянск, съобщи Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски тази вечер потвърди, че най-тежка на фронта остава ситуацията край източния град Покровск, а силите на Киев отбраняват позициите си около североизточния град Купянск, предаде Ройтерс, като се позова на вечерното видео обръщение на украинския лидер.
29.10.2025 17:35

Украйна се опитва да запази източния град Покровск, твърдят украинската армия и наблюдатели

Украинските сили се опитват да спрат засилващото се руско настъпление в района на източния град Покровск, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на украинската армия и наблюдатели.
29.10.2025 16:14

Путин: Всички руски сили напредват в Украйна, сега си гарантираме дългосрочна сигурност

Руските сили напредват по всички фронтове в Украйна, обяви днес руският президент Владимир Путин при посешението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в руската столица Москва, където се срещна с ранени военнослужещи, предаде Ройтерс.
29.10.2025 15:13

Ройтерс: Русия се подготвя да превземе стратегическия украински град Покровск

Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск в Източна Украйна, след като чрез обходна маневра почти напълно го обкръжиха, докато високомобилни руски подразделения на малки групи проникнаха в града, казват руски военни блогъри.
28.10.2025 00:20

Основната цел на Русия е Покровск, сраженията в града продължават, заяви Зеленски

Руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитирано от Укринформ.
27.10.2025 15:52

Украйна изпраща подкрепления в град Покровск, където продължават да се водят ожесточени сражения

Украйна бърза да укрепи позициите си в Покровск, след като малочислени групи руски войници успяха да проникнат в обсадения град със стратегическо значение, заяви украинската армия, цитирана от Ройтерс.

