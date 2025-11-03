Подробно търсене

Атанаси Петров
Русия струпва войски близо до град Добропиля, заяви Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: пресслужба на президента на Украйна чрез АП
Киев,  
03.11.2025 21:21
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски близо до град Добропиля в Източна Украйна, където украинските сили напреднаха по-рано тази година след успешна контраофанзива, съобщиха Ройтерс и Укринформ. По думите на Зеленски районът около ключовия град Покровск остава под силен натиск, като в самия град все още има до 300 руски военнослужещи.

Пред журналисти Зеленски съобщи, че тази година Украйна ще открие представителства за износ и съвместно производство на оръжие в две европейски столици – Берлин и Копенхаген. Той уточни, че сред оръжията, които Киев може да изнася, са военноморски дронове и артилерийски системи. До края на годината страната ще започне да произвежда и собствени ракети "Фламинго" и "Рута", добави президентът.

По отношение на енергетиката Зеленски заяви, че Украйна все още се нуждае от 750 милиона долара, за да осигури внос на природен газ за предстоящата зима.

Правителството в Киев планира да увеличи вноса на синьо гориво с около 30%, след като през последните седмици Русия засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, насочвайки се основно към газови съоръжения.

