Русия обвини днес Украйна, че укрива обкръжаването и тежкото положение на своите войски в източни райони и по-конкретно около градовете Покровск, Мирноград и Купянск, предадоха ДПА и ТАСС.

Киев отказа предложението на руския президент Владимир Путин да допусне чуждестранни, включително западни журналисти, до зоните на бойните действия, за да скрие истинската ситуация на фронта, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той попита риторично: „Какво крият в Киев? Крият бедственото положение на своите войски във (въпросните) райони.“

Украйна многократно отрече руските твърдения, че нейните войски са обкръжени, отбелязва ДПА.

По-рано украинското военно разузнаване (ГУР) съобщи, че специални части се опитват да предотвратят падането на стратегическия град Покровск, който е отбраняван вече повече от една година и символизира украинската съпротива.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, твърди, че неговите войски продължават „ликвидирането на обкръжените украински части“ в Покровск, докато отблъскват атаки от украинска страна.