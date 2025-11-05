Подробно търсене

Зеленски: Продължаваме да унищожаваме окупаторите в Покровск

Пламен Йотински
Зеленски: Продължаваме да унищожаваме окупаторите в Покровск
Зеленски: Продължаваме да унищожаваме окупаторите в Покровск
Украинският президент Володимир Зеленски награждава военнослужещи близо до фронтовия град Покровск, Донецка област, на 4 ноември 2025 г. Снимка: Ukrainian Presidential Press Office via AP
Киев,  
05.11.2025 23:04
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на всички украински бригади и подразделения, които защитават Донецка област, включително войските на Националната гвардия и военното разузнаване. Според Укринформ държавният глава е казал това в нощното си видеообръщение.

Зеленски отбеляза, че днес е чул доклади от украинските военни, включително отделен брифинг от Васил Малюк, шеф на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

"В Покровск продължаваме да унищожаваме окупаторите. Искам да похваля особено персонала на Специалния оперативен център "А" на Службата за сигурност на Украйна, който систематично и много ефективно унищожава руските окупатори и тяхното оборудване в района на Покровск и в самия град. Благодаря ви, момчета, за постигнатите резултати. Има и необходими резултати от нашите части, които се сражават в тази посока: нашите щурмови части, нашите оператори на безпилотни системи, нашите войници от Националната гвардия, Военната служба за правоприлагане, Военното разузнаване и, разбира се, всички бригади, които защитават Донецка област“, каза Зеленски.

Президентът на Украйна също така отбеляза, че се работи много с международни партньори – предимно за укрепване на секторите на противовъздушната отбрана и енергетиката на Украйна.

Зеленски добави, че Украйна също така изгражда необходимите връзки с партньори, за да си осигури също толкова бърза международна подкрепа.

/ПЙ/

Свързани новини

05.11.2025 20:00

Към момента в град Покровск са останали 1200 жители, а евакуацията е почти невъзможна, съобщи украински представител

Хиляда и двеста жители са останали към момента в град Покровск в Донецка област, а евакуацията от населеното място е почти невъзможна заради сложната обстановка по отношение на сигурността, заяви началникът на отдела за гражданска защита,
05.11.2025 14:26

Няма обкръжени украински подразделения в Покровск и Мирноград, заяви Генералният щаб на Украйна

Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете Покровск и Мирноград от страна на руските нашественици. Нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено, заяви говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Андрий Ковалов, цитиран от Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:55 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация