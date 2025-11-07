Подробно търсене

Украйна засилва атаките срещу руските сили в Добропиля, за да облекчи натиска върху Покровск

Пламен Йотински
Руски войници обстрелват украински позиции със самоходно оръдие "Малка". Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Киев,  
07.11.2025 15:28
 (БТА)

Най-висшият генерал на Украйна заяви, че войските на Киев засилват атаките срещу руските сили около източноукраинския град Добропиля, за да облекчат натиска върху обсадения Покровск, предаде Ройтерс.

В изявление Александър Сирски също така казва, че украинските сили са фокусирани основно върху осигуряването на логистичните линии и изтласкването на руските войски от градските сгради.

Генералният щаб на украинската армия днес съобщи, че в четвъртък е имало 169 сражения между украинските и руските сили, като най-силен натиск от страна на врага е бил упражнен в сектора на Покровск, предаде Укринформ. 

