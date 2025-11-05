Към момента в град Покровск са останали 1200 жители, а евакуацията е почти невъзможна, съобщи украински представител

Хиляда и двеста жители са останали към момента в град Покровск в Донецка област, а евакуацията от населеното място е почти невъзможна заради сложната обстановка по отношение на сигурността, заяви началникът на отдела за гражданска защита, мобилизация и отбрана към Донецката областна държавна администрация Дмитро Петлин, цитиран от Укринформ.

Той посочи, че по данни на местните власти на територията на цялата община Покровск са останали около 1800 души, от които 1200 се намират в самия град. Петлин уточни, че евакуацията е почти невъзможна заради опасната ситуация, а положението в Покровск е много по-тежко, отколкото в съседния град Константиновка.

По-рано Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че към 8 ч. сутринта днес Украйна е отблъснала 52 нападения от страна на руската армия в Шахове, Нове Шахове, Червони Лиман, Мирноград, Родинске, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Звирове, Удачне, Молодецке и други.