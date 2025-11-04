Подробно търсене

Анелия Пенкова
Русия заяви, че затяга обръча около Покровск; Украйна съобщи, че е отблъснала 55 атаки в района
Един от входовете на украинския град Покровск, 20 декември 2024 г. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Москва,  
04.11.2025 12:21 | ОБНОВЕНА 04.11.2025 13:55
 (БТА)
Руското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили затягат обръча около украинските войски в Покровск – транспортен и логистичен възел, който Москва се опитва да превземе вече повече от година, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС.

В изявление, цитирано от ТАСС, Министерството съобщи, че руските сили са прочистили 35 сгради от украински войници в Покровск. 

В документа се казва още, че руските сили затягат обръча и около град Купянск в Харковска област. 

Ройтерс не може да потвърди информацията за ситуацията на бойното поле. 

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени. Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че в района на Покровск са отблъснати 55 атаки срещу десетки селища, включително Шахове, Володимиривка, Федоривка, Мирнохрад, Молодецке, предаде Укринформ.

 

/ВС/

Към 14:07 на 04.11.2025 Новините от днес

